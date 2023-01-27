Ла Лига онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Испании по футболу

Виктор Цыганков может дебютировать за "Жирону" в поединке против "Барселоны".
27 – 30 января состоятся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Он откроется в пятницу игрой между "Альмерией" и "Эспаньолом".
На следующий день "Жирона", в состав которой из киевского "Динамо" перешел украинский полузащитник Виктор Цыганков, дома сыграет против "Барселоны".
В воскресенье мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, примет "Реал Сосьедад".
- После 18 туров "Барселона" (44 очка) лидирует в Примере, опережая "Реал" на три балла. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (38). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (31).
- Поединки 20-го тура Ла Лиги состоятся 3 – 6 февраля.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
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|Пятница, 27 января
|22:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|Суббота, 28 января
|15:00
|КАДИС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|ЖИРОНА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ЭЛЬЧЕ
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|БЕТИС
|Воскресенье, 29 января
|15:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|АТЛЕТИКО
|19:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Понедельник, 30 января
|22:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Таблица Ла Лиги после 18 тура
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