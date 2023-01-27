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Ла Лига онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
479
Время на прочтение
2 мин
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Ла Лига онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Испании по футболу

twitter.com/GironaFC

Виктор Цыганков может дебютировать за "Жирону" в поединке против "Барселоны".

27 – 30 января состоятся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу игрой между "Альмерией" и "Эспаньолом".

На следующий день "Жирона", в состав которой из киевского "Динамо" перешел украинский полузащитник Виктор Цыганков, дома сыграет против "Барселоны".

В воскресенье мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, примет "Реал Сосьедад".

  • После 18 туров "Барселона" (44 очка) лидирует в Примере, опережая "Реал" на три балла. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (38). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (31).
  • Поединки 20-го тура Ла Лиги состоятся 3 – 6 февраля.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Пятница, 27 января
22:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   ЭСПАНЬОЛ
Суббота, 28 января
15:00 КАДИС   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 ЖИРОНА   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   ЭЛЬЧЕ
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   БЕТИС
Воскресенье, 29 января
15:00 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   ВАЛЕНСИЯ
17:15 ОСАСУНА   _:_   АТЛЕТИКО
19:30 СЕЛЬТА   _:_   АТЛЕТИК
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
Понедельник, 30 января
22:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО

Таблица Ла Лиги после 18 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
479
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