Ла Лига онлайн: результаты матчей 19-го тура Чемпионата Испании по футболу

Виктор Цыганков может дебютировать за "Жирону" в поединке против "Барселоны".

27 – 30 января состоятся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Он откроется в пятницу игрой между "Альмерией" и "Эспаньолом".

На следующий день "Жирона", в состав которой из киевского "Динамо" перешел украинский полузащитник Виктор Цыганков, дома сыграет против "Барселоны".

В воскресенье мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, примет "Реал Сосьедад".

После 18 туров "Барселона" (44 очка) лидирует в Примере, опережая "Реал" на три балла. На третьем месте расположился "Реал" Сосьедад (38). Четвертую строчку занимает "Атлетико" (31).

Поединки 20-го тура Ла Лиги состоятся 3 – 6 февраля.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 18 тура

Фото: flashscore.ua

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