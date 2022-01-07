Ла Лига онлайн: результаты матчей 20-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: результаты матчей 20-го тура Чемпионата Испании по футболу

Пример продолжает определять чемпиона сезона.

С 8 по 10 января 2022 года состоялись матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Начнет новый тур поединок между аутсайдерами чемпионата "Леванте" и "Мальоркой".

Лидеру Ла Лиги — мадридскому "Реалу" — придется встретиться с "Валенсией", которая на прошлой неделе неожиданно уступила "Эспаньолу".

После 19 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" – 46 очков, однако "сливочные" сыграли на матч больше. За ним расположились "Севилья" (41), "Бетис" (33) и "Атлетико" (32). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 5-й позиции с 31 пунктом.

Поединки 21 тура Ла Лиги состоятся 18-20 января.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 19 туров