Ла Лига онлайн: результаты матчей 20-го тура Чемпионата Испании по футболу

Пример продолжает определять чемпиона сезона.
С 8 по 10 января 2022 года состоялись матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
Начнет новый тур поединок между аутсайдерами чемпионата "Леванте" и "Мальоркой".
Лидеру Ла Лиги — мадридскому "Реалу" — придется встретиться с "Валенсией", которая на прошлой неделе неожиданно уступила "Эспаньолу".
- После 19 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" – 46 очков, однако "сливочные" сыграли на матч больше. За ним расположились "Севилья" (41), "Бетис" (33) и "Атлетико" (32). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 5-й позиции с 31 пунктом.
- Поединки 21 тура Ла Лиги состоятся 18-20 января.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2021/22
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|Суббота, 8 января
|15:00
|ЛЕВАНТЕ
|-:-
|МАЛЬОРКА
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|-:-
|СЕЛЬТА
|19:30
|ГРАНОДА
|-:-
|Барселона
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|-:-
|ВАЛЕНСИЯ
|Воскресенье, 9 января
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|-:-
|Бетис
|17:15
|СЕВИЛЬЯ
|-:-
|ХЕТАФЕ
|19:30
|АЛАВЕС
|-:-
|АТЛЕТИК
|19:30
|ОСАСУНА
|-:-
|КАДИС
|22:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|-:-
|АТЛЕТИКО
|Понедельник, 10 января
|22:00
|ЭСПАНЬЙОЛ
|-:-
|ЭЛЬЧЕ