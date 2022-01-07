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Ла Лига онлайн: результаты матчей 20-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: результаты матчей 20-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

Пример продолжает определять чемпиона сезона.

С 8 по 10 января 2022 года состоялись матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

Начнет новый тур поединок между аутсайдерами чемпионата "Леванте" и "Мальоркой".

Лидеру Ла Лиги — мадридскому "Реалу" — придется встретиться с "Валенсией", которая на прошлой неделе неожиданно уступила "Эспаньолу".

  • После 19 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" – 46 очков, однако "сливочные" сыграли на матч больше. За ним расположились "Севилья" (41), "Бетис" (33) и "Атлетико" (32). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 5-й позиции с 31 пунктом.
  • Поединки 21 тура Ла Лиги состоятся 18-20 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР/9 ТУР/10 ТУР/11 ТУР/12 ТУР/13 ТУР/14 ТУР/15 ТУР/16 ТУР/17 ТУР/18 ТУР/19 ТУР/20 ТУР
Суббота, 8 января
15:00 ЛЕВАНТЕ   -:-   МАЛЬОРКА
17:15 РЕАЛ СОСЬЕДАД   -:-   СЕЛЬТА
19:30 ГРАНОДА   -:-   Барселона
22:00 РЕАЛ МАДРИД   -:-   ВАЛЕНСИЯ
Воскресенье, 9 января
15:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   -:-   Бетис
17:15 СЕВИЛЬЯ   -:-   ХЕТАФЕ
19:30 АЛАВЕС   -:-   АТЛЕТИК
19:30 ОСАСУНА   -:-   КАДИС
22:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   -:-   АТЛЕТИКО
Понедельник, 10 января
22:00 ЭСПАНЬЙОЛ   -:-   ЭЛЬЧЕ

Таблица Ла Лиги после 19 туров

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