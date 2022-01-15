Ла Лига онлайн: результаты матчей 21-го тура Чемпионата Испании по футболу

Главное внимание фанатов будет приковано к противостоянию "Валенсия" – "Севилья".
С 16 по 20 января 2022 года состоятся матчи 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.
В центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Севилья" и "Валенсия".
- После 20 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" — 49 очка, однако "сливочные" сыграли на матч больше. За ним расположились "Севилья" (44), "Бетис" (34) и "Атлетико" (33). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 6-й позиции с 32 пунктами.
- Поединки 21 тура Ла Лиги состоятся 18-20 января.
- Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
- Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2021/22
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|Воскресенье, 16 января
|15:00
|ЭЛЬЧЕ
|-:-
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|Вторник, 18 января
|21:00
|Бетис
|-:-
|АЛАВЕС
|22:30
|КАДИС
|-:-
|ЭСПАНЬЙОЛ
|Среда, 19 января
|20:00
|СЕЛЬТА
|-:-
|ОСАСУНА
|22:30
|ВАЛЕНСИЯ
|-:-
|СЕВИЛЬЯ
|Четверг, 20 января
|22:00
|ХЕТАФЕ
|-:-
|ГРАНОДА