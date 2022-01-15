Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Ла Лига онлайн: результаты матчей 21-го тура Чемпионата Испании по футболу

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ла Лига онлайн: результаты матчей 21-го тура Чемпионата Испании по футболу

Associated Press

Главное внимание фанатов будет приковано к противостоянию "Валенсия" – "Севилья".

С 16 по 20 января 2022 года состоятся матчи 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

В центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Севилья" и "Валенсия".

  • После 20 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" — 49 очка, однако "сливочные" сыграли на матч больше. За ним расположились "Севилья" (44), "Бетис" (34) и "Атлетико" (33). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 6-й позиции с 32 пунктами.
  • Поединки 21 тура Ла Лиги состоятся 18-20 января.
  • Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.
  • Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2021/22
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР/9 ТУР/10 ТУР/11 ТУР/12 ТУР/13 ТУР/14 ТУР/15 ТУР/16 ТУР/17 ТУР/18 ТУР/19 ТУР/20 ТУР/21 ТУР
Воскресенье, 16 января
15:00 ЭЛЬЧЕ   -:-   ВИЛЬЯРРЕАЛ
Вторник, 18 января
21:00 Бетис   -:-   АЛАВЕС
22:30 КАДИС   -:-   ЭСПАНЬЙОЛ
Среда, 19 января
20:00 СЕЛЬТА   -:-   ОСАСУНА
22:30 ВАЛЕНСИЯ   -:-   СЕВИЛЬЯ
Четверг, 20 января
22:00 ХЕТАФЕ   -:-   ГРАНОДА

Таблица Ла Лиги после 20 туров

© flashscore.ua
flashscore.ua
Следующая публикация