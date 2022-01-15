Ла Лига онлайн: результаты матчей 21-го тура Чемпионата Испании по футболу

Ла Лига онлайн: результаты матчей 21-го тура Чемпионата Испании по футболу

Главное внимание фанатов будет приковано к противостоянию "Валенсия" – "Севилья".

С 16 по 20 января 2022 года состоятся матчи 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2021/22.

В центральном поединке тура сильнейшего будут определять "Севилья" и "Валенсия".

После 20 туров в Чемпионате Испании лидирует мадридский "Реал" — 49 очка, однако "сливочные" сыграли на матч больше. За ним расположились "Севилья" (44), "Бетис" (34) и "Атлетико" (33). Что касается "Барселоны", то она расположилась на 6-й позиции с 32 пунктами.

Поединки 21 тура Ла Лиги состоятся 18-20 января.

Завершение чемпионата намечено на 22 мая 2022 года.

Новичками этого сезона стали "Эспаньол", "Мальорка", "Райо Вальекано".

Таблица Ла Лиги после 20 туров