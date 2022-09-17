Ла Лига онлайн: результаты матчей 6-го тура Чемпионата Испании по футболу

16 – 18 сентября состоятся игры шестого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
Новый тур испанской Примеры открылся в пятницу, 16 сентября, противостоянием новичка элитного дивизиона "Вальядолида" против "Кадиса".
В центральном матче тура лидер чемпионата – "Реал" – в мадридском дерби встретится с "Атлетико". В свою очередь, каталонская "Барселона" встретится с аутсайдером лиги "Эльче".
- После пяти туров единолично лидирует в Чемпионате Испании мадридский "Реал" Мадрид, имеющий 15 очков из 15 возможных. Далее расположились "Барселона" (13), "Бетис" и "Осасуна" – в их активе по 12 баллов.
- Поединки 7-го тура Ла Лиги состоятся 30 сентября – 3 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР
|Пятница, 16 сентября
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|0:1
|КАДИС
|Суббота, 17 сентября
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|19:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|Воскресенье, 18 сентября
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|19:30
|БЕТИС
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
Таблица Ла Лиги после 5 тура
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