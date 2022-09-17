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Ла Лига онлайн: результаты матчей 6-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: результаты матчей 6-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

16 – 18 сентября состоятся игры шестого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

Новый тур испанской Примеры открылся в пятницу, 16 сентября, противостоянием новичка элитного дивизиона "Вальядолида" против "Кадиса".

В центральном матче тура лидер чемпионата – "Реал" – в мадридском дерби встретится с "Атлетико". В свою очередь, каталонская "Барселона" встретится с аутсайдером лиги "Эльче".

  • После пяти туров единолично лидирует в Чемпионате Испании мадридский "Реал" Мадрид, имеющий 15 очков из 15 возможных. Далее расположились "Барселона" (13), "Бетис" и "Осасуна" – в их активе по 12 баллов.
  • Поединки 7-го тура Ла Лиги состоятся 30 сентября – 3 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР
Пятница, 16 сентября
22:00 ВАЛЬЯДОЛИД   0:1   КАДИС
Суббота, 17 сентября
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   АЛЬМЕРИЯ
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   ЕЛЬЧЕ
19:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   СЕЛЬТА
22:00 АТЛЕТИК   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Воскресенье, 18 сентября
15:00 ОСАСУНА   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   СЕВИЛЬЯ
19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ЭСПАНЬОЛ
19:30 БЕТИС   _:_   ЖИРОНА
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   РЕАЛ МАДРИД

Таблица Ла Лиги после 5 тура

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