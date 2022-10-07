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Ла Лига онлайн: результаты матчей 8-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: результаты матчей 8-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

7 – 10 октября состоятся игры восьмого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В пятницу, 7 октября, начнется 8 тур испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Действующий чемпион страны и один из лидеров турнирной таблицы – мадридский "Реал" – 8 октября на выезде встретится с "Хетафе". Накануне "сливочные" победили донецкий "Шахтер" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Каталонская "Барселона", разделяющая с "Реалом" лидерство, на следующий день будет принимать в новом туре "Сельту".

  • После семи туров в Чемпионате Испании образовалось двоевластие: "Барселона" и мадридский "Реал" набрали по 19 очков. Далее расположились "Атлетик" Бильбао (16) и "Бетис" (15).
  • Поединки 9-го тура Ла Лиги состоятся 14 – 17 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР
Пятница, 7 октября
22:00 ОСАСУНА   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Суббота, 8 октября
15:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
17:15 АТЛЕТИКО   _:_   ЖИРОНА
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   АТЛЕТИК
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Воскресенье, 9 октября
15:00 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   Бетис
17:15 КАДИС   _:_   ЭСПАНЬОЛ
19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 Барселона   _:_   СЕЛЬТА
Понедельник, 10 октября
22:00 ЕЛЬЧЕ   _:_   МАЛЬОРКА

Таблица Ла Лиги после 7 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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