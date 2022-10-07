Ла Лига онлайн: результаты матчей 8-го тура Чемпионата Испании по футболу

7 – 10 октября состоятся игры восьмого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
В пятницу, 7 октября, начнется 8 тур испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Действующий чемпион страны и один из лидеров турнирной таблицы – мадридский "Реал" – 8 октября на выезде встретится с "Хетафе". Накануне "сливочные" победили донецкий "Шахтер" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
Каталонская "Барселона", разделяющая с "Реалом" лидерство, на следующий день будет принимать в новом туре "Сельту".
- После семи туров в Чемпионате Испании образовалось двоевластие: "Барселона" и мадридский "Реал" набрали по 19 очков. Далее расположились "Атлетик" Бильбао (16) и "Бетис" (15).
- Поединки 9-го тура Ла Лиги состоятся 14 – 17 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР
|Пятница, 7 октября
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Суббота, 8 октября
|15:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|17:15
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ЖИРОНА
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Воскресенье, 9 октября
|15:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|Бетис
|17:15
|КАДИС
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|Барселона
|_:_
|СЕЛЬТА
|Понедельник, 10 октября
|22:00
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|МАЛЬОРКА
Таблица Ла Лиги после 7 тура
Читайте также:
Бундеслига онлайн: результаты матчей 9-го тура Чемпионата Германии по футболу
УПЛ онлайн: результаты матчей 6-го тура Чемпионата Украины по футболу
Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа