Ла Лига онлайн: результаты матчей 8-го тура Чемпионата Испании по футболу

7 – 10 октября состоятся игры восьмого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В пятницу, 7 октября, начнется 8 тур испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Действующий чемпион страны и один из лидеров турнирной таблицы – мадридский "Реал" – 8 октября на выезде встретится с "Хетафе". Накануне "сливочные" победили донецкий "Шахтер" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Каталонская "Барселона", разделяющая с "Реалом" лидерство, на следующий день будет принимать в новом туре "Сельту".

После семи туров в Чемпионате Испании образовалось двоевластие: "Барселона" и мадридский "Реал" набрали по 19 очков. Далее расположились "Атлетик" Бильбао (16) и "Бетис" (15).

Поединки 9-го тура Ла Лиги состоятся 14 – 17 октября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 7 тура

Фото: flashscore.ua

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