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Ла Лига онлайн: результаты матчей 9-го тура Чемпионата Испании по футболу

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Ла Лига онлайн: результаты матчей 9-го тура Чемпионата Испании по футболу

Фото: Associated Press

14 – 17 октября состоятся игры девятого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В пятницу, 14 октября, начнется 9 тур испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Центральным матчем тура станет противостояние между лидерами турнирной таблицы – каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом". Матч состоится в воскресенье, 16 октября, на "Сантьяго Бернабеу".

Находящийся на третьем месте турнирной таблицы "Атлетик" днем ранее встретится с ближайшим преследователем — "Атлетико" Мадрид.

  • После восьми туров в Чемпионате Испании образовалось двоевластие: "Барселона" и мадридский "Реал" набрали по 22 балла. На третьей строчке — "Атлетик" Бильбао (17).
  • Поединки 10-го тура Ла Лиги состоятся 18 – 20 октября.
  • Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
  • Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР/9 ТУР
Пятница, 14 октября
22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   0:0   ХЕТАФЕ
Суббота, 15 октября
15:00 ЖИРОНА   _:_   КАДИС
17:15 ВАЛЕНСИЯ   _:_   ЕЛЬЧЕ
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   СЕВИЛЬЯ
22:00 АТЛЕТИК   _:_   АТЛЕТИКО
Воскресенье, 16 октября
15:00 СЕЛЬТА   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 ЭСПАНЬОЛ   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
22:00 БЕТИС   _:_   АЛЬМЕРИЯ
Понедельник, 17 октября
22:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ОСАСУНА

Таблица Ла Лиги после 8 тура

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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