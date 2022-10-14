Ла Лига онлайн: результаты матчей 9-го тура Чемпионата Испании по футболу

14 – 17 октября состоятся игры девятого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.

В пятницу, 14 октября, начнется 9 тур испанской Ла Лиги сезона-2022/23.

Центральным матчем тура станет противостояние между лидерами турнирной таблицы – каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом". Матч состоится в воскресенье, 16 октября, на "Сантьяго Бернабеу".

Находящийся на третьем месте турнирной таблицы "Атлетик" днем ранее встретится с ближайшим преследователем — "Атлетико" Мадрид.

После восьми туров в Чемпионате Испании образовалось двоевластие: "Барселона" и мадридский "Реал" набрали по 22 балла. На третьей строчке — "Атлетик" Бильбао (17).

Поединки 10-го тура Ла Лиги состоятся 18 – 20 октября.

Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.

Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".

Таблица Ла Лиги после 8 тура

Фото: flashscore.ua

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