Ла Лига онлайн: результаты матчей 9-го тура Чемпионата Испании по футболу

14 – 17 октября состоятся игры девятого тура испанской Ла Лиги сезона-2022/23. Смотрите результаты всех матчей и текущую турнирную таблицу.
В пятницу, 14 октября, начнется 9 тур испанской Ла Лиги сезона-2022/23.
Центральным матчем тура станет противостояние между лидерами турнирной таблицы – каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом". Матч состоится в воскресенье, 16 октября, на "Сантьяго Бернабеу".
Находящийся на третьем месте турнирной таблицы "Атлетик" днем ранее встретится с ближайшим преследователем — "Атлетико" Мадрид.
- После восьми туров в Чемпионате Испании образовалось двоевластие: "Барселона" и мадридский "Реал" набрали по 22 балла. На третьей строчке — "Атлетик" Бильбао (17).
- Поединки 10-го тура Ла Лиги состоятся 18 – 20 октября.
- Завершение чемпионата намечено на 4 июня 2023 года.
- Новичками этого сезона стали "Альмерия", "Жирона" и "Вальядолид".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ/ЛА ЛИГА-2022/23
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР/9 ТУР
|Пятница, 14 октября
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|0:0
|ХЕТАФЕ
|Суббота, 15 октября
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|КАДИС
|17:15
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Воскресенье, 16 октября
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|Понедельник, 17 октября
|22:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ОСАСУНА
Таблица Ла Лиги после 8 тура
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