Ла Лига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Испании по футболу

11 – 14 августа состоятся матчи стартового тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Новый розыгрыш Примеры откроется двумя поединками в пятницу: "Альмерия" будет принимать "Райо Вальекано", а "Севилья" встретится с "Валенсией".

В субботу "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде сыграет с "Реалом" Сосьедад. Для Довбика, который в августе перешел из "Днепра-1", этот матч может стать дебютным в составе каталонского клуба.

В тот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в гостях будет играть против "Атлетика" Бильбао. Основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа получил серьезную травму перед стартом сезона, поэтому у Лунина есть все шансы выйти в стартовом составе "Королевского клуба".

В воскресенье действующий победитель Ла Лиги "Барселона" начнет чемпионат выездной игрой с "Хетафе".

Завершится тур в понедельник поединками "Кадис" – "Алавес" и "Атлетико" – "Гранада".

Матчи 2-го тура Ла Лиги состоятся 18 – 21 августа.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24

1 ТУР Пятница, 11 августа 20:30 АЛЬМЕРИЯ _:_ РАЙО ВАЛЬЕКАНО 23:00 СЕВИЛЬЯ _:_ ВАЛЕНСИЯ Суббота, 12 августа 18:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД ЖИРОНА 20:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ МАЛЬОРКА 22:30 АТЛЕТИК _:_ РЕАЛ МАДРИД Воскресенье, 13 августа 18:00 СЕЛЬТА _:_ ОСАСУНА 20:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ БЕТИС 22:30 ХЕТАФЕ _:_ БАРСЕЛОНА Понедельник, 14 августа 20:30 КАДИС _:_ АЛАВЕС 22:30 АТЛЕТИКО _:_ ГРАНАДА

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