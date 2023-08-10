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Ла Лига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Испании по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Испании по футболу

Артём Довбик/Фото: twitter.com/GironaFC

"Жирона" Цыганкова и Довбика начнет сезон выездным поединком с "Реалом" Сосьедад.

11 – 14 августа состоятся матчи стартового тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Новый розыгрыш Примеры откроется двумя поединками в пятницу: "Альмерия" будет принимать "Райо Вальекано", а "Севилья" встретится с "Валенсией".

В субботу "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде сыграет с "Реалом" Сосьедад. Для Довбика, который в августе перешел из "Днепра-1", этот матч может стать дебютным в составе каталонского клуба.

В тот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в гостях будет играть против "Атлетика" Бильбао. Основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа получил серьезную травму перед стартом сезона, поэтому у Лунина есть все шансы выйти в стартовом составе "Королевского клуба".

В воскресенье действующий победитель Ла Лиги "Барселона" начнет чемпионат выездной игрой с "Хетафе".

Завершится тур в понедельник поединками "Кадис" – "Алавес" и "Атлетико" – "Гранада".

  • Матчи 2-го тура Ла Лиги состоятся 18 – 21 августа.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР
Пятница, 11 августа
20:30 АЛЬМЕРИЯ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
23:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Суббота, 12 августа
18:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД       ЖИРОНА
20:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   МАЛЬОРКА
22:30 АТЛЕТИК   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Воскресенье, 13 августа
18:00 СЕЛЬТА   _:_   ОСАСУНА
20:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   БЕТИС
22:30 ХЕТАФЕ   _:_   БАРСЕЛОНА
Понедельник, 14 августа
20:30 КАДИС   _:_   АЛАВЕС
22:30 АТЛЕТИКО   _:_   ГРАНАДА

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Дата публикации
Просмотры
103
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