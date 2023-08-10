Ла Лига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Испании по футболу

"Жирона" Цыганкова и Довбика начнет сезон выездным поединком с "Реалом" Сосьедад.
11 – 14 августа состоятся матчи стартового тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Новый розыгрыш Примеры откроется двумя поединками в пятницу: "Альмерия" будет принимать "Райо Вальекано", а "Севилья" встретится с "Валенсией".
В субботу "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде сыграет с "Реалом" Сосьедад. Для Довбика, который в августе перешел из "Днепра-1", этот матч может стать дебютным в составе каталонского клуба.
В тот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в гостях будет играть против "Атлетика" Бильбао. Основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа получил серьезную травму перед стартом сезона, поэтому у Лунина есть все шансы выйти в стартовом составе "Королевского клуба".
В воскресенье действующий победитель Ла Лиги "Барселона" начнет чемпионат выездной игрой с "Хетафе".
Завершится тур в понедельник поединками "Кадис" – "Алавес" и "Атлетико" – "Гранада".
- Матчи 2-го тура Ла Лиги состоятся 18 – 21 августа.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР
|Пятница, 11 августа
|20:30
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|23:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Суббота, 12 августа
|18:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|ЖИРОНА
|20:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Воскресенье, 13 августа
|18:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ОСАСУНА
|20:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|БЕТИС
|22:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понедельник, 14 августа
|20:30
|КАДИС
|_:_
|АЛАВЕС
|22:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ГРАНАДА
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