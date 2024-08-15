Ла Лига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Испании по футболу

Поединки пройдут с 15 по 19 августа.
15-19 августа будут сыграны матчи стартового тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
В поединке-открытии чемпионата в четверг встретятся "Атлетик" Бильбао и "Хетафе". В этот же день "Жирона" украинца Виктора Цыганкова после перехода другого нашего соотечественника Артема Довбика в итальянскую "Рому" на выезде сыграет с "Бетисом".
В субботу "Барселона" с новым главным тренером Ханси Фликом приедет в гости к "Валенсии", где в прошлом сезоне в аренде выступал Роман Яремчук. Этим летом украинский форвард перебрался из бельгийского "Брюгге" в греческий "Олимпиакос".
Действующий чемпион Испании, мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, в воскресенье на выезде сразится с "Мальоркой". Подопечные Карло Анчелотти начали сезон с завоевания Суперкубка УЕФА, где с голом звездного новичка Килиана Мбаппе обыграли "Аталанту".
Завершится первый тур в понедельник матчем между "Вильярреалом" и мадридским "Атлетико".
Матчи второго тура Примеры запланированы на 23-25 августа.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР
|Четверг, 15 августа
|20:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:30
|БЕТИС
|_:_
|ЖИРОНА
|Пятница, 16 августа
|20:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|АЛАВЕС
|22:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Суббота, 17 августа
|20:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|22:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Воскресенье, 18 августа
|20:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|22:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Понедельник, 19 августа
|20:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|22:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АТЛЕТИКО
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