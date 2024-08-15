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Ла Лига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Испании по футболу

Ла Лига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Испании по футболу

Килиан Мбаппе дебютирует за "Реал" в чемпионате Испании / Фото: Associated Press

Поединки пройдут с 15 по 19 августа.

15-19 августа будут сыграны матчи стартового тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

В поединке-открытии чемпионата в четверг встретятся "Атлетик" Бильбао и "Хетафе". В этот же день "Жирона" украинца Виктора Цыганкова после перехода другого нашего соотечественника Артема Довбика в итальянскую "Рому" на выезде сыграет с "Бетисом".

В субботу "Барселона" с новым главным тренером Ханси Фликом приедет в гости к "Валенсии", где в прошлом сезоне в аренде выступал Роман Яремчук. Этим летом украинский форвард перебрался из бельгийского "Брюгге" в греческий "Олимпиакос".

Действующий чемпион Испании, мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, в воскресенье на выезде сразится с "Мальоркой". Подопечные Карло Анчелотти начали сезон с завоевания Суперкубка УЕФА, где с голом звездного новичка Килиана Мбаппе обыграли "Аталанту".

Завершится первый тур в понедельник матчем между "Вильярреалом" и мадридским "Атлетико".

Матчи второго тура Примеры запланированы на 23-25 августа.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР
Четверг, 15 августа
20:00 АТЛЕТИК   _:_   ХЕТАФЕ
22:30 БЕТИС   _:_   ЖИРОНА
Пятница, 16 августа
20:00 СЕЛЬТА   _:_   АЛАВЕС
22:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   СЕВИЛЬЯ
Суббота, 17 августа
20:00 ОСАСУНА   _:_   ЛЕГАНЕС
22:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   БАРСЕЛОНА
Воскресенье, 18 августа
20:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
22:30 МАЛЬОРКА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Понедельник, 19 августа
20:00 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   ЭСПАНЬОЛ
22:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АТЛЕТИКО

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