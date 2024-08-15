Ла Лига: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Испании по футболу

15-19 августа будут сыграны матчи стартового тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

В поединке-открытии чемпионата в четверг встретятся "Атлетик" Бильбао и "Хетафе". В этот же день "Жирона" украинца Виктора Цыганкова после перехода другого нашего соотечественника Артема Довбика в итальянскую "Рому" на выезде сыграет с "Бетисом".

В субботу "Барселона" с новым главным тренером Ханси Фликом приедет в гости к "Валенсии", где в прошлом сезоне в аренде выступал Роман Яремчук. Этим летом украинский форвард перебрался из бельгийского "Брюгге" в греческий "Олимпиакос".

Действующий чемпион Испании, мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, в воскресенье на выезде сразится с "Мальоркой". Подопечные Карло Анчелотти начали сезон с завоевания Суперкубка УЕФА, где с голом звездного новичка Килиана Мбаппе обыграли "Аталанту".

Завершится первый тур в понедельник матчем между "Вильярреалом" и мадридским "Атлетико".

Матчи второго тура Примеры запланированы на 23-25 августа.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

1 ТУР Четверг, 15 августа 20:00 АТЛЕТИК _:_ ХЕТАФЕ 22:30 БЕТИС _:_ ЖИРОНА Пятница, 16 августа 20:00 СЕЛЬТА _:_ АЛАВЕС 22:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ СЕВИЛЬЯ Суббота, 17 августа 20:00 ОСАСУНА _:_ ЛЕГАНЕС 22:30 ВАЛЕНСИЯ _:_ БАРСЕЛОНА Воскресенье, 18 августа 20:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ РАЙО ВАЛЬЕКАНО 22:30 МАЛЬОРКА _:_ РЕАЛ МАДРИД Понедельник, 19 августа 20:00 ВАЛЬЯДОЛИД _:_ ЭСПАНЬОЛ 22:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ АТЛЕТИКО

Читайте также:

Модрич стал самым титулованным футболистом в истории "Реала": как выглядит топ-5

Превзошел Гвардиолу: тренер "Реала" стал рекордсменом Суперкубка Европы

Проход "Динамо", вылет Моуринью: результаты всех матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов