Ла Лига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика будет принимать "Альмерию", а "Валенсия" Яремчука встретится с "Кадисом".

20 – 23 октября состоятся матчи 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком между "Осасуной" и "Гранадой".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде сойдется с "Севильей".

В воскресенье "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика примет "Альмерию", а действующий чемпион "Барселона" дома сыграет с "Атлетиком" Бильбао.

Завершится тур в понедельник матчем между "Валенсией" украинского форварда Романа Яремчука и "Кадисом".

После 9-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (24 очка). Далее расположились "Жирона" (22 пункта) и "Барселона" (21 балл).

Матчи 11-го тура Ла Лиги состоятся 27 – 30 октября.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 9-го тура

Таблица Ла Лиги после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

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