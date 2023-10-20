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Ла Лига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Джуд Беллингем / Фото: Associated Press

"Жирона" Цыганкова и Довбика будет принимать "Альмерию", а "Валенсия" Яремчука встретится с "Кадисом".

20 – 23 октября состоятся матчи 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком между "Осасуной" и "Гранадой".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде сойдется с "Севильей".

В воскресенье "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика примет "Альмерию", а действующий чемпион "Барселона" дома сыграет с "Атлетиком" Бильбао.

Завершится тур в понедельник матчем между "Валенсией" украинского форварда Романа Яремчука и "Кадисом".

  • После 9-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (24 очка). Далее расположились "Жирона" (22 пункта) и "Барселона" (21 балл).
  • Матчи 11-го тура Ла Лиги состоятся 27 – 30 октября.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Пятница, 20 октября
22:00 ОСАСУНА   _:_   ГРАНАДА
Суббота, 21 октября
15:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 ХЕТАФЕ   _:_   БЕТИС
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 СЕЛЬТА   _:_   АТЛЕТИКО
Воскресенье, 22 октября
15:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
17:15 ЖИРОНА   _:_   АЛЬМЕРИЯ
19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АЛАВЕС
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АТЛЕТИК
Понедельник, 23 октября
22:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   КАДИС

Таблица Ла Лиги после 9-го тура

Таблица Ла Лиги после 9-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
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