Ла Лига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика будет принимать "Альмерию", а "Валенсия" Яремчука встретится с "Кадисом".
20 – 23 октября состоятся матчи 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он откроется в пятницу поединком между "Осасуной" и "Гранадой".
В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде сойдется с "Севильей".
В воскресенье "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика примет "Альмерию", а действующий чемпион "Барселона" дома сыграет с "Атлетиком" Бильбао.
Завершится тур в понедельник матчем между "Валенсией" украинского форварда Романа Яремчука и "Кадисом".
- После 9-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (24 очка). Далее расположились "Жирона" (22 пункта) и "Барселона" (21 балл).
- Матчи 11-го тура Ла Лиги состоятся 27 – 30 октября.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Пятница, 20 октября
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ГРАНАДА
|Суббота, 21 октября
|15:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|ХЕТАФЕ
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Воскресенье, 22 октября
|15:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|17:15
|ЖИРОНА
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|19:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АЛАВЕС
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТЛЕТИК
|Понедельник, 23 октября
|22:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|КАДИС
Таблица Ла Лиги после 9-го тура
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