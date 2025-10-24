Ла Лига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Реал" Мадрид – "Барселона" / © Associated Press

С 24 по 27 октября состоятся матчи 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 24 октября, поединком, в котором "Реал Сосьедад" примет "Севилью".

В субботу, 25 октября, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и форвард Владислав Ванат, будет принимать "Реал Овьедо".

В воскресенье, 26 октября, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в Эль Классико примет "Барселону".

Закончится тур в понедельник, 27 октября, когда мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Бетису".

Пятница, 24 октября

22:00 "Реал Сосьедад" – "Севилья"

Суббота, 25 октября

15:00 "Жирона" – "Реал Овьедо"

17:15 "Эспаньол" – "Эльче"

19:30 "Атлетик" – "Хетафе"

22:00 "Валенсия" – "Вильярреал"

Воскресенье, 26 октября

15:00 "Мальорка" – "Леванте"

17:15 "Реал" Мадрид – "Барселона"

19:30 "Осасуна" – "Сельта"

22:00 "Райо Вальекано" – "Алавес"

Понедельник, 27 октября

22:00 "Бетис" – "Атлетико"

Таблица Ла Лиги после 9-го тура