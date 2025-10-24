- Дата публикации
Ла Лига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков десятого тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 24 по 27 октября состоятся матчи 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 24 октября, поединком, в котором "Реал Сосьедад" примет "Севилью".
В субботу, 25 октября, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца полузащитник Виктор Цыганков, вратарь Владислав Крапивцов и форвард Владислав Ванат, будет принимать "Реал Овьедо".
В воскресенье, 26 октября, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в Эль Классико примет "Барселону".
Закончится тур в понедельник, 27 октября, когда мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Бетису".
Пятница, 24 октября
22:00 "Реал Сосьедад" – "Севилья"
Суббота, 25 октября
15:00 "Жирона" – "Реал Овьедо"
17:15 "Эспаньол" – "Эльче"
19:30 "Атлетик" – "Хетафе"
22:00 "Валенсия" – "Вильярреал"
Воскресенье, 26 октября
15:00 "Мальорка" – "Леванте"
17:15 "Реал" Мадрид – "Барселона"
19:30 "Осасуна" – "Сельта"
22:00 "Райо Вальекано" – "Алавес"
Понедельник, 27 октября
22:00 "Бетис" – "Атлетико"