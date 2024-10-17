Ла Лига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 18 по 21 октября.
18-21 октября будут сыграны матчи десятого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Тур начнется в пятницу поединком между "Алавесом" и "Вальядолидом".
В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Реал Сосьедад", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Сельте".
В воскресенье мадридский "Атлетико" дома встретится с "Леганесом", а "Барселона" на своем поле сразится с "Севильей".
Завершится тур в понедельник игрой между "Валенсией" и "Лас-Пальмасом".
Отметим, что поединки одиннадцатого тура Примеры состоятся 25-28 октября.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Пятница, 18 октября
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|Суббота, 19 октября
|15:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|ЖИРОНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Воскресенье, 20 октября
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|17:15
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|19:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Понедельник, 21 октября
|22:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
Таблица Ла Лиги после 9-го тура
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