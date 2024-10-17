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Ла Лига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Барселона" / Фото: Associated Press

Поединки состоятся с 18 по 21 октября.

18-21 октября будут сыграны матчи десятого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Тур начнется в пятницу поединком между "Алавесом" и "Вальядолидом".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Реал Сосьедад", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Сельте".

В воскресенье мадридский "Атлетико" дома встретится с "Леганесом", а "Барселона" на своем поле сразится с "Севильей".

Завершится тур в понедельник игрой между "Валенсией" и "Лас-Пальмасом".

Отметим, что поединки одиннадцатого тура Примеры состоятся 25-28 октября.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Пятница, 18 октября
22:00 АЛАВЕС   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
Суббота, 19 октября
15:00 АТЛЕТИК   _:_   ЭСПАНЬОЛ
17:15 ОСАСУНА   _:_   БЕТИС
19:30 ЖИРОНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 СЕЛЬТА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Воскресенье, 20 октября
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
17:15 АТЛЕТИКО   _:_   ЛЕГАНЕС
19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   СЕВИЛЬЯ
Понедельник, 21 октября
22:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС

Таблица Ла Лиги после 9-го тура

Таблица Ла Лиги после 9-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

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