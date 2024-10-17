Ла Лига: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Поединки состоятся с 18 по 21 октября.

18-21 октября будут сыграны матчи десятого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Тур начнется в пятницу поединком между "Алавесом" и "Вальядолидом".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Реал Сосьедад", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Сельте".

В воскресенье мадридский "Атлетико" дома встретится с "Леганесом", а "Барселона" на своем поле сразится с "Севильей".

Завершится тур в понедельник игрой между "Валенсией" и "Лас-Пальмасом".

Отметим, что поединки одиннадцатого тура Примеры состоятся 25-28 октября.

Таблица Ла Лиги после 9-го тура

Таблица Ла Лиги после 9-го тура / Фото: flashscore.ua

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