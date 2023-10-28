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Ла Лига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Барселона" – "Реал" Мадрид / Фото: Associated Press

Центральный поединок тура – Эль Классико между "Барселоной" и "Реалом".

27 – 30 октября состоятся матчи 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он открылся в пятницу поединком, в котором "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на последних минутах вырвала победу над "Сельтой".

На субботу запланирован центральный матч этого тура: "Барселона" дома сыграет Эль Классико против мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина.

В воскресенье "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на выезде сразится с "Атлетиком" Бильбао. Завершится тур в понедельник игрой между "Гранадой" и "Вильярреалом".

  • После 10-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляют "Реал" Мадрид и "Жирона", которые набрали по 25 очков. На третьем месте – "Барселона" (24 балла). Четвертым идет "Атлетико" (22 пункта + игра в запасе).
  • Матчи 12-го тура Ла Лиги состоятся 3 – 6 ноября.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Пятница, 27 октября
22:00 ЖИРОНА   1:0   СЕЛЬТА
Суббота, 28 октября
15:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 КАДИС   _:_   СЕВИЛЬЯ
Воскресенье, 29 октября
15:00 БЕТИС   _:_   ОСАСУНА
17:15 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
19:30 АТЛЕТИК   _:_   ВАЛЕНСИЯ
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   АЛАВЕС
Понедельник, 30 октября
22:00 ГРАНАДА   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ

Таблица Ла Лиги после 10-го тура

Таблица Ла Лиги после 10-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
311
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