Ла Лига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Центральный поединок тура – Эль Классико между "Барселоной" и "Реалом".
27 – 30 октября состоятся матчи 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он открылся в пятницу поединком, в котором "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на последних минутах вырвала победу над "Сельтой".
На субботу запланирован центральный матч этого тура: "Барселона" дома сыграет Эль Классико против мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина.
В воскресенье "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на выезде сразится с "Атлетиком" Бильбао. Завершится тур в понедельник игрой между "Гранадой" и "Вильярреалом".
- После 10-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляют "Реал" Мадрид и "Жирона", которые набрали по 25 очков. На третьем месте – "Барселона" (24 балла). Четвертым идет "Атлетико" (22 пункта + игра в запасе).
- Матчи 12-го тура Ла Лиги состоятся 3 – 6 ноября.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Пятница, 27 октября
|22:00
|ЖИРОНА
|1:0
|СЕЛЬТА
|Суббота, 28 октября
|15:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|КАДИС
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Воскресенье, 29 октября
|15:00
|БЕТИС
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|АЛАВЕС
|Понедельник, 30 октября
|22:00
|ГРАНАДА
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
Таблица Ла Лиги после 10-го тура
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