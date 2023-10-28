Ла Лига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Центральный поединок тура – Эль Классико между "Барселоной" и "Реалом".

27 – 30 октября состоятся матчи 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он открылся в пятницу поединком, в котором "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на последних минутах вырвала победу над "Сельтой".

На субботу запланирован центральный матч этого тура: "Барселона" дома сыграет Эль Классико против мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина.

В воскресенье "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на выезде сразится с "Атлетиком" Бильбао. Завершится тур в понедельник игрой между "Гранадой" и "Вильярреалом".

После 10-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляют "Реал" Мадрид и "Жирона", которые набрали по 25 очков. На третьем месте – "Барселона" (24 балла). Четвертым идет "Атлетико" (22 пункта + игра в запасе).

Матчи 12-го тура Ла Лиги состоятся 3 – 6 ноября.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 10-го тура

Таблица Ла Лиги после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

АПЛ: расписание и результаты матчей 10-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Шахтер" в первом матче с новым тренером минимально проиграл "Барселоне" в Лиге чемпионов (видео)