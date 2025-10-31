Ла Лига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Реал" Мадрид / © Associated Press

С 31 октября по 3 ноября состоятся матчи 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 31 октября: "Жирона", в составе которой выступают сразу трое украинцев полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов, сразится с "Хетафе".

В субботу, 1 ноября, мадридский "Атлетико" примет "Севилью", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Валенсией".

В воскресенье, 2 ноября, действующий чемпион "Барселона" будет принимать "Эльче".

Закончится тур в понедельник, 3 ноября, игрой между "Реалом Овьедо" и "Осасуной".

Расписание и результаты матчей 11-го тура Ла Лиги

Пятница, 31 октября

22:00 "Хетафе" – "Жирона"

Суббота, 1 ноября

15:00 "Вильярреал" – "Райо Вальекано"

17:15 "Атлетико" – "Севилья"

19:30 "Реал Сосьедад" – "Атлетик"

22:00 "Реал" Мадрид – "Валенсия"

Воскресенье, 2 ноября

15:00 "Леванте" – "Сельта"

17:15 "Алавес" – "Эспаньол"

19:30 "Барселона" – "Эльче"

22:00 "Бетис" – "Мальорка"

Понедельник, 3 ноября

22:00 "Реал Овьедо" – "Осасуна"

Таблица Ла Лиги после 10-го тура