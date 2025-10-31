- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 21
- Время на прочтение
- 1 мин
Ла Лига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 11-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 31 октября по 3 ноября состоятся матчи 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 31 октября: "Жирона", в составе которой выступают сразу трое украинцев полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов, сразится с "Хетафе".
В субботу, 1 ноября, мадридский "Атлетико" примет "Севилью", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Валенсией".
В воскресенье, 2 ноября, действующий чемпион "Барселона" будет принимать "Эльче".
Закончится тур в понедельник, 3 ноября, игрой между "Реалом Овьедо" и "Осасуной".
Расписание и результаты матчей 11-го тура Ла Лиги
Пятница, 31 октября
22:00 "Хетафе" – "Жирона"
Суббота, 1 ноября
15:00 "Вильярреал" – "Райо Вальекано"
17:15 "Атлетико" – "Севилья"
19:30 "Реал Сосьедад" – "Атлетик"
22:00 "Реал" Мадрид – "Валенсия"
Воскресенье, 2 ноября
15:00 "Леванте" – "Сельта"
17:15 "Алавес" – "Эспаньол"
19:30 "Барселона" – "Эльче"
22:00 "Бетис" – "Мальорка"
Понедельник, 3 ноября
22:00 "Реал Овьедо" – "Осасуна"
Таблица Ла Лиги после 10-го тура