Ла Лига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сойдутся мадридский "Реал" и "Барселона".

25-28 октября состоятся матчи одиннадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Эспаньолом" и "Севильей".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сразится с "Лас-Пальмасом", а в центральном поединке тура померяются силами мадридский "Реал" и "Барселона".

В воскресенье мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Бетису". Завершится тур в понедельник игрой между "Мальоркой" и "Атлетиком" Бильбао.

Таблица Ла Лиги после 10-го тура

Таблица Ла Лиги после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

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