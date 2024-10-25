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Ла Лига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Реал" Мадрид – "Барселона" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура сойдутся мадридский "Реал" и "Барселона".

25-28 октября состоятся матчи одиннадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Эспаньолом" и "Севильей".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сразится с "Лас-Пальмасом", а в центральном поединке тура померяются силами мадридский "Реал" и "Барселона".

В воскресенье мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Бетису". Завершится тур в понедельник игрой между "Мальоркой" и "Атлетиком" Бильбао.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Пятница, 25 октября
22:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   СЕВИЛЬЯ
Суббота, 26 октября
15:00 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
17:15 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   АЛАВЕС
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ЖИРОНА
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   БАРСЕЛОНА
Воскресенье, 27 октября
15:00 ЛЕГАНЕС   _:_   СЕЛЬТА
17:15 ХЕТАФЕ   _:_   ВАЛЕНСИЯ
19:30 БЕТИС   _:_   АТЛЕТИКО
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ОСАСУНА
Понедельник, 28 октября
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   АТЛЕТИК

Таблица Ла Лиги после 10-го тура

Таблица Ла Лиги после 10-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 10-го тура / Фото: flashscore.ua

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