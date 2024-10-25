Ла Лига: расписание и результаты матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сойдутся мадридский "Реал" и "Барселона".
25-28 октября состоятся матчи одиннадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Эспаньолом" и "Севильей".
В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сразится с "Лас-Пальмасом", а в центральном поединке тура померяются силами мадридский "Реал" и "Барселона".
В воскресенье мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Бетису". Завершится тур в понедельник игрой между "Мальоркой" и "Атлетиком" Бильбао.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
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|Пятница, 25 октября
|22:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Суббота, 26 октября
|15:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|АЛАВЕС
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Воскресенье, 27 октября
|15:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|19:30
|БЕТИС
|_:_
|АТЛЕТИКО
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ОСАСУНА
|Понедельник, 28 октября
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АТЛЕТИК
Таблица Ла Лиги после 10-го тура
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