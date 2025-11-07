- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 1 мин
Ла Лига: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 12-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 7 по 9 ноября состоятся матчи 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 7 ноября, игрой "Эльче" – "Реал Сосьедад".
В субботу, 8 ноября, "Жирона", в составе которой выступают сразу трое украинцев, полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов, примет "Алавес".
В тот же день мадридский "Атлетико" встретится с "Леванте".
В воскресенье, 9 ноября, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сразится с "Райо Вальекано", а "Барселона" будет противостоять "Сельте".
Расписание и результаты матчей 12-го тура Ла Лиги
Пятница, 7 ноября
22:00 "Эльче" – "Реал Сосьедад"
Суббота, 8 ноября
15:00 "Жирона" – "Алавес"
17:15 "Севилья" – "Осасуна"
19:30 "Атлетико" – "Леванте"
22:00 "Эспаньол" – "Вильярреал"
Воскресенье, 9 ноября
15:00 "Атлетик" – "Реал Овьедо"
17:15 "Райо Вальекано" – "Реал" Мадрид
19:30 "Валенсия" – "Бетис"
19:30 "Мальорка" – "Хетафе"
22:00 "Сельта" – "Барселона"