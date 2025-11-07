ТСН в социальных сетях

Ла Лига: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков 12-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

С 7 по 9 ноября состоятся матчи 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 7 ноября, игрой "Эльче" – "Реал Сосьедад".

В субботу, 8 ноября, "Жирона", в составе которой выступают сразу трое украинцев, полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов, примет "Алавес".

В тот же день мадридский "Атлетико" встретится с "Леванте".

В воскресенье, 9 ноября, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сразится с "Райо Вальекано", а "Барселона" будет противостоять "Сельте".

Расписание и результаты матчей 12-го тура Ла Лиги

Пятница, 7 ноября

22:00 "Эльче" – "Реал Сосьедад"

Суббота, 8 ноября

15:00 "Жирона" – "Алавес"

17:15 "Севилья" – "Осасуна"

19:30 "Атлетико" – "Леванте"

22:00 "Эспаньол" – "Вильярреал"

Воскресенье, 9 ноября

15:00 "Атлетик" – "Реал Овьедо"

17:15 "Райо Вальекано" – "Реал" Мадрид

19:30 "Валенсия" – "Бетис"

19:30 "Мальорка" – "Хетафе"

22:00 "Сельта" – "Барселона"

Таблица Ла Лиги после 11-го тура

Таблица Ла Лиги после 11-го тура / © flashscore.ua

