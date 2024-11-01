Ла Лига: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Поединок "Валенсия" – "Реал" Мадрид перенесен из-за шторма "Дана".
1-4 ноября состоятся матчи двенадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Алавесом" и "Мальоркой".
В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова будет принимать "Леганес".
В воскресенье мадридский "Атлетико" дома встретится с "Лас-Пальмасом", а лидер чемпионата "Барселона" сразится с "Эспаньолом".
Отметим, что два поединка тура, в том числе встреча между "Валенсией" и мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина, перенесены из-за шторма "Дана", который бушует на востоке и юге Испании.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
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|Пятница, 1 ноября
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Суббота, 2 ноября
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|17:15
|ЖИРОНА
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|Воскресенье, 3 ноября
|15:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|БЕТИС
|Понедельник, 4 ноября
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Перенесено
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
Таблица Ла Лиги после 11-го тура
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