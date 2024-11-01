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Ла Лига: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Барселона" / Фото: Associated Press

Поединок "Валенсия" – "Реал" Мадрид перенесен из-за шторма "Дана".

1-4 ноября состоятся матчи двенадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Алавесом" и "Мальоркой".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова будет принимать "Леганес".

В воскресенье мадридский "Атлетико" дома встретится с "Лас-Пальмасом", а лидер чемпионата "Барселона" сразится с "Эспаньолом".

Отметим, что два поединка тура, в том числе встреча между "Валенсией" и мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина, перенесены из-за шторма "Дана", который бушует на востоке и юге Испании.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Пятница, 1 ноября
22:00 АЛАВЕС   _:_   МАЛЬОРКА
Суббота, 2 ноября
15:00 ОСАСУНА   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
17:15 ЖИРОНА   _:_   ЛЕГАНЕС
Воскресенье, 3 ноября
15:00 АТЛЕТИКО   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   ЭСПАНЬОЛ
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 АТЛЕТИК   _:_   БЕТИС
Понедельник, 4 ноября
22:00 СЕЛЬТА   _:_   ХЕТАФЕ
Перенесено
  ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
  ВАЛЕНСИЯ   _:_   РЕАЛ МАДРИД

Таблица Ла Лиги после 11-го тура

Таблица Ла Лиги после 11-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 11-го тура / Фото: flashscore.ua

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