Ла Лига: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

1-4 ноября состоятся матчи двенадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Алавесом" и "Мальоркой".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова будет принимать "Леганес".

В воскресенье мадридский "Атлетико" дома встретится с "Лас-Пальмасом", а лидер чемпионата "Барселона" сразится с "Эспаньолом".

Отметим, что два поединка тура, в том числе встреча между "Валенсией" и мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина, перенесены из-за шторма "Дана", который бушует на востоке и юге Испании.

Таблица Ла Лиги после 11-го тура

Таблица Ла Лиги после 11-го тура / Фото: flashscore.ua

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