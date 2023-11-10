Ла Лига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика будет противостоять "Райо Вальекано", а "Реал" Лунина сойдется с "Валенсией" Яремчука.

10 – 12 ноября состоятся матчи 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком "Атлетик" – "Сельта".

В субботу "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде сыграет против "Райо Вальекано", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Валенсию" еще одного нашего соотечественника Романа Яремчука.

Завершится тур в воскресенье. В этот день "Барселона" после сенсационного поражения от донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов на своем поле встретится с "Алавесом".

После 12-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (31 очко). На второй позиции – "Реал" Мадрид (29). На третьем месте – "Барселона" (27). Четвертым идет "Атлетико" (25+ игра в запасе).

Матчи 14-го тура Ла Лиги состоятся после международной паузы, 24 – 27 ноября.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 12-го тура

Таблица Ла Лиги после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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