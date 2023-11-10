Ла Лига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика будет противостоять "Райо Вальекано", а "Реал" Лунина сойдется с "Валенсией" Яремчука.
10 – 12 ноября состоятся матчи 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он откроется в пятницу поединком "Атлетик" – "Сельта".
В субботу "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде сыграет против "Райо Вальекано", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Валенсию" еще одного нашего соотечественника Романа Яремчука.
Завершится тур в воскресенье. В этот день "Барселона" после сенсационного поражения от донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов на своем поле встретится с "Алавесом".
- После 12-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (31 очко). На второй позиции – "Реал" Мадрид (29). На третьем месте – "Барселона" (27). Четвертым идет "Атлетико" (25+ игра в запасе).
- Матчи 14-го тура Ла Лиги состоятся после международной паузы, 24 – 27 ноября.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР /13 ТУР
|Пятница, 10 ноября
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|СЕЛЬТА
|Суббота, 11 ноября
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19:30
|ГРАНАДА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Воскресенье, 12 ноября
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АЛАВЕС
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|БЕТИС
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|Среда, 29 ноября
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|КАДИС
Таблица Ла Лиги после 12-го тура
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