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Ла Лига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Жирона"/Фото: twitter.com/GironaFC

"Жирона" Цыганкова и Довбика будет противостоять "Райо Вальекано", а "Реал" Лунина сойдется с "Валенсией" Яремчука.

10 – 12 ноября состоятся матчи 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком "Атлетик" – "Сельта".

В субботу "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде сыграет против "Райо Вальекано", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Валенсию" еще одного нашего соотечественника Романа Яремчука.

Завершится тур в воскресенье. В этот день "Барселона" после сенсационного поражения от донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов на своем поле встретится с "Алавесом".

  • После 12-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (31 очко). На второй позиции – "Реал" Мадрид (29). На третьем месте – "Барселона" (27). Четвертым идет "Атлетико" (25+ игра в запасе).
  • Матчи 14-го тура Ла Лиги состоятся после международной паузы, 24 – 27 ноября.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР /13 ТУР
Пятница, 10 ноября
22:00 АТЛЕТИК   _:_   СЕЛЬТА
Суббота, 11 ноября
15:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ЖИРОНА
17:15 АЛЬМЕРИЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
19:30 ГРАНАДА   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 ОСАСУНА   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Воскресенье, 12 ноября
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   АЛАВЕС
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   БЕТИС
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
Среда, 29 ноября
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   КАДИС

Таблица Ла Лиги после 12-го тура

Таблица Ла Лиги после 12-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
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