Ла Лига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Реал" Мадрид

С 21 по 24 ноября состоятся матчи 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 21 ноября, игрой между "Валенсией" и "Леванте".

В субботу, 22 ноября, "Барселона" примет "Атлетик" Бильбао, а "Вильярреал" сразится с "Мальоркой".

В воскресенье, 23 ноября, "Жирона", в составе которой выступают сразу трое украинцев, полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов, встретится с "Бетисом".

В тот же день мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Хетафе", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина будет противостоять "Эльче".

Закончится тур в понедельник, 24 ноября, поединком между "Эспаньолом" и "Севильей".

Расписание и результаты матчей 13-го тура Ла Лиги

Пятница, 21 ноября

22:00 "Валенсия" – "Леванте"

Суббота, 22 ноября

15:00 "Алавес" – "Сельта"

17:15 "Барселона" – "Атлетик"

19:30 "Осасуна" – "Реал Сосьедад"

22:00 "Вильярреал" – "Мальорка"

Воскресенье, 23 ноября

15:00 "Реал Овьедо" – "Райо Вальекано"

17:15 "Бетис" – "Жирона"

19:30 "Хетафе" – "Атлетико"

22:00 "Эльче" – "Реал" Мадрид

Понедельник, 24 ноября

22:00 "Эспаньол" – "Севилья"

Таблица Ла Лиги после 12-го тура

Таблица Ла Лиги после 12-го тура / © flashscore.ua

