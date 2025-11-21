- Дата публикации
Ла Лига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 13-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 21 по 24 ноября состоятся матчи 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 21 ноября, игрой между "Валенсией" и "Леванте".
В субботу, 22 ноября, "Барселона" примет "Атлетик" Бильбао, а "Вильярреал" сразится с "Мальоркой".
В воскресенье, 23 ноября, "Жирона", в составе которой выступают сразу трое украинцев, полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов, встретится с "Бетисом".
В тот же день мадридский "Атлетико" приедет в гости к "Хетафе", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина будет противостоять "Эльче".
Закончится тур в понедельник, 24 ноября, поединком между "Эспаньолом" и "Севильей".
Расписание и результаты матчей 13-го тура Ла Лиги
Пятница, 21 ноября
22:00 "Валенсия" – "Леванте"
Суббота, 22 ноября
15:00 "Алавес" – "Сельта"
17:15 "Барселона" – "Атлетик"
19:30 "Осасуна" – "Реал Сосьедад"
22:00 "Вильярреал" – "Мальорка"
Воскресенье, 23 ноября
15:00 "Реал Овьедо" – "Райо Вальекано"
17:15 "Бетис" – "Жирона"
19:30 "Хетафе" – "Атлетико"
22:00 "Эльче" – "Реал" Мадрид
Понедельник, 24 ноября
22:00 "Эспаньол" – "Севилья"
