Ла Лига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура лидер чемпионата "Барселона" сыграет с "Реалом Сосьедад".

8-10 ноября состоятся матчи тринадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Райо Вальекано" и "Лас-Пальмасом".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Осасуну".

В воскресенье мадридский "Атлетико" на выезде сразится с "Мальоркой", "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова приедет в гости к "Хетафе", а в центральном поединке тура лидер чемпионата "Барселона" попытается одолеть "Реал Сосьедад".

Таблица Ла Лиги после 12-го тура

Таблица Ла Лиги после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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