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Ла Лига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Барселона" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура лидер чемпионата "Барселона" сыграет с "Реалом Сосьедад".

8-10 ноября состоятся матчи тринадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Райо Вальекано" и "Лас-Пальмасом".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Осасуну".

В воскресенье мадридский "Атлетико" на выезде сразится с "Мальоркой", "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова приедет в гости к "Хетафе", а в центральном поединке тура лидер чемпионата "Барселона" попытается одолеть "Реал Сосьедад".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Пятница, 8 ноября
22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
Суббота, 9 ноября
15:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ОСАСУНА
17:15 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АЛАВЕС
22:00 ЛЕГАНЕС   _:_   СЕВИЛЬЯ
Воскресенье, 10 ноября
15:00 БЕТИС   _:_   СЕЛЬТА
17:15 МАЛЬОРКА   _:_   АТЛЕТИКО
19:30 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   АТЛЕТИК
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   ЖИРОНА
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   БАРСЕЛОНА
Перенесен
  ЭСПАНЬОЛ   _:_   ВАЛЕНСИЯ

Таблица Ла Лиги после 12-го тура

Таблица Ла Лиги после 12-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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