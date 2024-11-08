Ла Лига: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура лидер чемпионата "Барселона" сыграет с "Реалом Сосьедад".
8-10 ноября состоятся матчи тринадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Райо Вальекано" и "Лас-Пальмасом".
В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Осасуну".
В воскресенье мадридский "Атлетико" на выезде сразится с "Мальоркой", "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова приедет в гости к "Хетафе", а в центральном поединке тура лидер чемпионата "Барселона" попытается одолеть "Реал Сосьедад".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
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|Пятница, 8 ноября
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|Суббота, 9 ноября
|15:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АЛАВЕС
|22:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Воскресенье, 10 ноября
|15:00
|БЕТИС
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АТЛЕТИКО
|19:30
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Перенесен
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
Таблица Ла Лиги после 12-го тура
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