Ла Лига: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика попытается сохранить лидерство в турнирной таблице "Примеры".

24 – 27 ноября состоятся матчи 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком "Алавес" – "Гранада".

В субботу действующий чемпион "Барселона" на выезде встретится с "Райо Вальекано", "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука примет "Сельту", а мадридский "Атлетико" дома сразится с "Мальоркой".

В воскресенье "Реал Сосьедад" померяется силами с "Севильей", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Кадису".

Завершится тур в понедельник. В этот день "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на своем поле сыграет против "Атетика" Бильбао.

После 13-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (34 очка). На второй позиции – "Реал" Мадрид (32). На третьем месте – "Барселона" (30). Четвертым идет "Атлетико" (28 + игра в запасе).

Матчи 15-го тура Ла Лиги состоятся 1 – 4 декабря.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 13-го тура

Таблица Ла Лиги после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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