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Ла Лига: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Жирона"/Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Цыганкова и Довбика попытается сохранить лидерство в турнирной таблице "Примеры".

24 – 27 ноября состоятся матчи 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком "Алавес" – "Гранада".

В субботу действующий чемпион "Барселона" на выезде встретится с "Райо Вальекано", "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука примет "Сельту", а мадридский "Атлетико" дома сразится с "Мальоркой".

В воскресенье "Реал Сосьедад" померяется силами с "Севильей", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Кадису".

Завершится тур в понедельник. В этот день "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на своем поле сыграет против "Атетика" Бильбао.

  • После 13-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (34 очка). На второй позиции – "Реал" Мадрид (32). На третьем месте – "Барселона" (30). Четвертым идет "Атлетико" (28 + игра в запасе).
  • Матчи 15-го тура Ла Лиги состоятся 1 – 4 декабря.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Пятница, 24 ноября
22:00 АЛАВЕС   _:_   ГРАНАДА
Суббота, 25 ноября
15:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   БАРСЕЛОНА
17:15 ВАЛЕНСИЯ   _:_   СЕЛЬТА
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   АЛЬМЕРИЯ
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   МАЛЬОРКА
Воскресенье, 26 ноября
15:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ОСАСУНА
17:15 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   СЕВИЛЬЯ
19:30 КАДИС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 БЕТИС   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
Понедельник, 27 ноября
22:00 ЖИРОНА   _:_   АТЛЕТИК

Таблица Ла Лиги после 13-го тура

Таблица Ла Лиги после 13-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
87
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