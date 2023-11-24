Ла Лига: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика попытается сохранить лидерство в турнирной таблице "Примеры".
24 – 27 ноября состоятся матчи 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он откроется в пятницу поединком "Алавес" – "Гранада".
В субботу действующий чемпион "Барселона" на выезде встретится с "Райо Вальекано", "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука примет "Сельту", а мадридский "Атлетико" дома сразится с "Мальоркой".
В воскресенье "Реал Сосьедад" померяется силами с "Севильей", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Кадису".
Завершится тур в понедельник. В этот день "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на своем поле сыграет против "Атетика" Бильбао.
- После 13-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (34 очка). На второй позиции – "Реал" Мадрид (32). На третьем месте – "Барселона" (30). Четвертым идет "Атлетико" (28 + игра в запасе).
- Матчи 15-го тура Ла Лиги состоятся 1 – 4 декабря.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Пятница, 24 ноября
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ГРАНАДА
|Суббота, 25 ноября
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|17:15
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Воскресенье, 26 ноября
|15:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|19:30
|КАДИС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|Понедельник, 27 ноября
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|АТЛЕТИК
Таблица Ла Лиги после 13-го тура
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