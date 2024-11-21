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Ла Лига: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Барселона" / Фото: Associated Press

На данный момент лидером чемпионата является "Барселона".

22-24 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Хетафе" и "Вальядолидом".

В субботу мадридский "Атлетико" примет "Алавес", "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова дома встретится с "Эспаньолом", а текущий лидер чемпионата "Барселона" приедет в гости к "Сельте".

Завершится тур четырьмя матчами в воскресенье, в том числе мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде сразится с "Леганесом".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Пятница, 22 ноября
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
Суббота, 23 ноября
15:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   БЕТИС
17:15 АТЛЕТИКО   _:_   АЛАВЕС
19:30 ЖИРОНА   _:_   ЭСПАНЬОЛ
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 СЕЛЬТА   _:_   БАРСЕЛОНА
Воскресенье, 24 ноября
15:00 ОСАСУНА   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
17:15 СЕВИЛЬЯ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
19:30 ЛЕГАНЕС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 АТЛЕТИК   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД

Таблица Ла Лиги после 13-го тура

Таблица Ла Лиги после 13-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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