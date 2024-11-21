Ла Лига: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

22-24 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Хетафе" и "Вальядолидом".

В субботу мадридский "Атлетико" примет "Алавес", "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова дома встретится с "Эспаньолом", а текущий лидер чемпионата "Барселона" приедет в гости к "Сельте".

Завершится тур четырьмя матчами в воскресенье, в том числе мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде сразится с "Леганесом".

Таблица Ла Лиги после 13-го тура

Таблица Ла Лиги после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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