Ла Лига: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

На данный момент лидером чемпионата является "Барселона".
22-24 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Хетафе" и "Вальядолидом".
В субботу мадридский "Атлетико" примет "Алавес", "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова дома встретится с "Эспаньолом", а текущий лидер чемпионата "Барселона" приедет в гости к "Сельте".
Завершится тур четырьмя матчами в воскресенье, в том числе мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде сразится с "Леганесом".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|Пятница, 22 ноября
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|Суббота, 23 ноября
|15:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|БЕТИС
|17:15
|АТЛЕТИКО
|_:_
|АЛАВЕС
|19:30
|ЖИРОНА
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Воскресенье, 24 ноября
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|19:30
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
Таблица Ла Лиги после 13-го тура
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