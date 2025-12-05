- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 19
- Время на прочтение
- 1 мин
Ла Лига: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 15-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 5 по 8 декабря состоятся матчи 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 5 декабря, игрой "Реал Овьедо" – "Мальорка".
В субботу, 6 декабря, "Барселона" сразится с "Бетисом", а мадридский "Атлетико" встретится с "Атлетиком" Бильбао.
В воскресенье, 7 декабря, "Жирона", в составе которой выступают сразу трое украинцев, полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов, будет противостоять "Эльче".
В тот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Сельту".
Закончится тур в понедельник, 8 декабря, поединком между "Осасуной" и "Леванте".
Расписание и результаты матчей 15-го тура Ла Лиги
Пятница, 5 декабря
22:00 "Реал Овьедо" – "Мальорка"
Суббота, 6 декабря
15:00 "Вильярреал" – "Хетафе"
17:15 "Алавес" – "Реал Сосьедад"
19:30 "Бетис" – "Барселона"
22:00 "Атлетик" – "Атлетико"
Воскресенье, 7 декабря
15:00 "Эльче" – "Жирона"
17:15 "Валенсия" – "Севилья"
19:30 "Эспаньол" – "Райо Вальекано"
22:00 "Реал" Мадрид – "Сельта"
Понедельник, 8 декабря
22:00 "Осасуна" – "Леванте"
Таблица Ла Лиги после 14-го тура