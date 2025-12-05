Ла Лига: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Барселона" / © Associated Press

Реклама

С 5 по 8 декабря состоятся матчи 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 5 декабря, игрой "Реал Овьедо" – "Мальорка".

В субботу, 6 декабря, "Барселона" сразится с "Бетисом", а мадридский "Атлетико" встретится с "Атлетиком" Бильбао.

Реклама

В воскресенье, 7 декабря, "Жирона", в составе которой выступают сразу трое украинцев, полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов, будет противостоять "Эльче".

В тот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Сельту".

Закончится тур в понедельник, 8 декабря, поединком между "Осасуной" и "Леванте".

Расписание и результаты матчей 15-го тура Ла Лиги

Пятница, 5 декабря

Реклама

22:00 "Реал Овьедо" – "Мальорка"

Суббота, 6 декабря

15:00 "Вильярреал" – "Хетафе"

17:15 "Алавес" – "Реал Сосьедад"

Реклама

19:30 "Бетис" – "Барселона"

22:00 "Атлетик" – "Атлетико"

Воскресенье, 7 декабря

15:00 "Эльче" – "Жирона"

Реклама

17:15 "Валенсия" – "Севилья"

19:30 "Эспаньол" – "Райо Вальекано"

22:00 "Реал" Мадрид – "Сельта"

Понедельник, 8 декабря

Реклама

22:00 "Осасуна" – "Леванте"

Таблица Ла Лиги после 14-го тура

Таблица Ла Лиги после 14 тура / sofascore.com / © flashscore.ua