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Ла Лига: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Барселона" – "Атлетико" / Фото: Associated Press

"Жирона" Цыганкова и Довбика сыграет против "Валенсии" Яремчука, а в центральном поединке сойдутся "Барселона" и "Атлетико".

1 – 4 декабря состоятся матчи 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком "Лас-Пальмас" – "Хетафе".

В субботу "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика на своем поле встретится с "Валенсией" еще одного украинца Романа Яремчука.

В этот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Гранаду".

На воскресенье запланирован центральный поединок тура – "Барселона" дома померяется силами с мадридским "Атлетико".

Завершится тур в понедельник дуэлью "Сельты" и "Кадиса".

  • После 14-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (35 очков), опережающий "Жирону" (35) по дополнительным показателям. На третьем месте – "Атлетико" (31 + игра в запасе). Четвертой идет "Барселона" (31).
  • Матчи 16-го тура Ла Лиги состоятся 8 – 11 декабря.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
Пятница, 1 декабря
22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ХЕТАФЕ
Суббота, 2 декабря
15:00 ЖИРОНА   _:_   ВАЛЕНСИЯ
17:15 АТЛЕТИК   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
19:30 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ГРАНАДА
22:00 ОСАСУНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
Воскресенье, 3 декабря
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   АЛАВЕС
17:15 АЛЬМЕРИЯ   _:_   БЕТИС
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АТЛЕТИКО
Понедельник, 4 декабря
22:00 СЕЛЬТА   _:_   КАДИС

Таблица Ла Лиги после 14-го тура

Таблица Ла Лиги после 14-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 14-го тура / Фото: flashscore.ua

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