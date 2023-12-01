Ла Лига: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика сыграет против "Валенсии" Яремчука, а в центральном поединке сойдутся "Барселона" и "Атлетико".
1 – 4 декабря состоятся матчи 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он откроется в пятницу поединком "Лас-Пальмас" – "Хетафе".
В субботу "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика на своем поле встретится с "Валенсией" еще одного украинца Романа Яремчука.
В этот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Гранаду".
На воскресенье запланирован центральный поединок тура – "Барселона" дома померяется силами с мадридским "Атлетико".
Завершится тур в понедельник дуэлью "Сельты" и "Кадиса".
- После 14-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (35 очков), опережающий "Жирону" (35) по дополнительным показателям. На третьем месте – "Атлетико" (31 + игра в запасе). Четвертой идет "Барселона" (31).
- Матчи 16-го тура Ла Лиги состоятся 8 – 11 декабря.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Пятница, 1 декабря
|22:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Суббота, 2 декабря
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|19:30
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ГРАНАДА
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Воскресенье, 3 декабря
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АЛАВЕС
|17:15
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Понедельник, 4 декабря
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|КАДИС
Таблица Ла Лиги после 14-го тура
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