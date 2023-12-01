Ла Лига: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика сыграет против "Валенсии" Яремчука, а в центральном поединке сойдутся "Барселона" и "Атлетико".

1 – 4 декабря состоятся матчи 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком "Лас-Пальмас" – "Хетафе".

В субботу "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика на своем поле встретится с "Валенсией" еще одного украинца Романа Яремчука.

В этот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Гранаду".

На воскресенье запланирован центральный поединок тура – "Барселона" дома померяется силами с мадридским "Атлетико".

Завершится тур в понедельник дуэлью "Сельты" и "Кадиса".

После 14-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (35 очков), опережающий "Жирону" (35) по дополнительным показателям. На третьем месте – "Атлетико" (31 + игра в запасе). Четвертой идет "Барселона" (31).

Матчи 16-го тура Ла Лиги состоятся 8 – 11 декабря.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 14-го тура

Таблица Ла Лиги после 14-го тура / Фото: flashscore.ua

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