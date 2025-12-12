Ла Лига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Барселона" / © Associated Press

С 12 по 15 декабря состоятся матчи 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 12 декабря: "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов, попытается одолеть "Реал Сосьедад".

В субботу, 13 декабря, мадридский "Атлетико" примет "Валенсию", а "Барселона" сразится с "Осасуной".

В воскресенье, 14 декабря, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Алавесу".

Закончится тур в понедельник, 15 декабря, поединком между "Райо Вальекано" и "Бетисом".

Расписание и результаты матчей 16-го тура Ла Лиги

Пятница, 12 декабря

22:00 "Реал Сосьедад" – "Жирона"

Суббота, 13 декабря

15:00 "Атлетико" – "Валенсия"

17:15 "Мальорка" – "Эльче"

19:30 "Барселона" – "Осасуна"

22:00 "Хетафе" – "Эспаньол"

Воскресенье, 14 декабря

15:00 "Севилья" – "Реал Овьедо"

17:15 "Сельта" – "Атлетик"

19:30 "Леванте" – "Вильярреал"

22:00 "Алавес" – "Реал" Мадрид

Понедельник, 15 декабря

22:00 "Райо Вальекано" – "Бетис"

Таблица Ла Лиги после 15-го тура

