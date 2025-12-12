- Дата публикации
Ла Лига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 16-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 12 по 15 декабря состоятся матчи 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 12 декабря: "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов, попытается одолеть "Реал Сосьедад".
В субботу, 13 декабря, мадридский "Атлетико" примет "Валенсию", а "Барселона" сразится с "Осасуной".
В воскресенье, 14 декабря, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Алавесу".
Закончится тур в понедельник, 15 декабря, поединком между "Райо Вальекано" и "Бетисом".
Расписание и результаты матчей 16-го тура Ла Лиги
Пятница, 12 декабря
22:00 "Реал Сосьедад" – "Жирона"
Суббота, 13 декабря
15:00 "Атлетико" – "Валенсия"
17:15 "Мальорка" – "Эльче"
19:30 "Барселона" – "Осасуна"
22:00 "Хетафе" – "Эспаньол"
Воскресенье, 14 декабря
15:00 "Севилья" – "Реал Овьедо"
17:15 "Сельта" – "Атлетик"
19:30 "Леванте" – "Вильярреал"
22:00 "Алавес" – "Реал" Мадрид
Понедельник, 15 декабря
22:00 "Райо Вальекано" – "Бетис"
Таблица Ла Лиги после 15-го тура
