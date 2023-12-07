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Ла Лига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Барселона" – Жирона" / Фото: Associated Press

В центральном поединке "Барселона" будет принимать "Жирону" Цыганкова и Довбика.

8 – 11 декабря состоятся матчи 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком между "Хетафе" и "Валенсией" украинского форварда Романа Яремчука, который недавно своим дебютным голом вывел "летучих мышей" в 1/16 финала Кубка Испании.

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде встретится с "Бетисом".

На воскресенье запланирован центральный матч тура – "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика в гостях сыграет в каталонском дерби против "Барселоны".

Завершится тур в понедельник дуэлью "Райо Вальекано" и "Сельты".

  • После 15-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (38 очков), опережающий "Жирону" (38) по дополнительным показателям. На третьем месте – "Барселона" (34). Четвертым идет "Атлетико" (31 + игра в запасе).
  • Матчи 17-го тура Ла Лиги состоятся 15 – 18 декабря.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Пятница, 8 декабря
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Суббота, 9 декабря
15:00 АЛАВЕС   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 БЕТИС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   СЕВИЛЬЯ
Воскресенье, 10 декабря
15:00 АТЛЕТИКО   _:_   АЛЬМЕРИЯ
17:15 ГРАНАДА   _:_   АТЛЕТИК
19:30 КАДИС   _:_   ОСАСУНА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ЖИРОНА
Понедельник, 11 декабря
22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   СЕЛЬТА

Таблица Ла Лиги после 15-го тура

Таблица Ла Лиги после 15-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
145
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