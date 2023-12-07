Ла Лига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "Барселона" будет принимать "Жирону" Цыганкова и Довбика.
8 – 11 декабря состоятся матчи 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он откроется в пятницу поединком между "Хетафе" и "Валенсией" украинского форварда Романа Яремчука, который недавно своим дебютным голом вывел "летучих мышей" в 1/16 финала Кубка Испании.
В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде встретится с "Бетисом".
На воскресенье запланирован центральный матч тура – "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика в гостях сыграет в каталонском дерби против "Барселоны".
Завершится тур в понедельник дуэлью "Райо Вальекано" и "Сельты".
- После 15-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (38 очков), опережающий "Жирону" (38) по дополнительным показателям. На третьем месте – "Барселона" (34). Четвертым идет "Атлетико" (31 + игра в запасе).
- Матчи 17-го тура Ла Лиги состоятся 15 – 18 декабря.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Пятница, 8 декабря
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Суббота, 9 декабря
|15:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|БЕТИС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Воскресенье, 10 декабря
|15:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|17:15
|ГРАНАДА
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|КАДИС
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЖИРОНА
|Понедельник, 11 декабря
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|СЕЛЬТА
Таблица Ла Лиги после 15-го тура
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