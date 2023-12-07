Ла Лига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке "Барселона" будет принимать "Жирону" Цыганкова и Довбика.

8 – 11 декабря состоятся матчи 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком между "Хетафе" и "Валенсией" украинского форварда Романа Яремчука, который недавно своим дебютным голом вывел "летучих мышей" в 1/16 финала Кубка Испании.

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде встретится с "Бетисом".

На воскресенье запланирован центральный матч тура – "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика в гостях сыграет в каталонском дерби против "Барселоны".

Завершится тур в понедельник дуэлью "Райо Вальекано" и "Сельты".

После 15-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (38 очков), опережающий "Жирону" (38) по дополнительным показателям. На третьем месте – "Барселона" (34). Четвертым идет "Атлетико" (31 + игра в запасе).

Матчи 17-го тура Ла Лиги состоятся 15 – 18 декабря.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 15-го тура

Таблица Ла Лиги после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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