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Ла Лига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" и мадридский "Реал" встретятся в центральном поединке 16-го тура Ла Лиги / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура "Жирона" сыграет против мадридского "Реала".

6-9 декабря состоятся матчи 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Сельтой" и "Мальоркой".

В субботу лидер чемпионата "Барселона" приедет в гости к "Бетису", а в центральном поединке тура сойдутся "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова и мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина.

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В воскресенье "Атлетик" Бильбао примет "Вильярреал", а мадридский "Атлетико" сразится с "Севильей".

Завершится тур в понедельник матчем между "Хетафе" и "Эспаньолом".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Пятница, 6 декабря
22:00 СЕЛЬТА   _:_   МАЛЬОРКА
Суббота, 7 декабря
15:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
17:15 БЕТИС   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
22:00 ЖИРОНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Воскресенье, 8 декабря
15:00 ЛЕГАНЕС   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
17:15 АТЛЕТИК   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
19:30 ОСАСУНА   _:_   АЛАВЕС
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   СЕВИЛЬЯ
Понедельник, 9 декабря
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   ЭСПАНЬОЛ

Таблица Ла Лиги после 15-го тура

Таблица Ла Лиги после 15-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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