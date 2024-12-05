Ла Лига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Жирона" сыграет против мадридского "Реала".

6-9 декабря состоятся матчи 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Сельтой" и "Мальоркой".

В субботу лидер чемпионата "Барселона" приедет в гости к "Бетису", а в центральном поединке тура сойдутся "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова и мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина.

Смотрите также: Снова травма: тренер "Жироны" озвучил сроки восстановления Цыганкова

В воскресенье "Атлетик" Бильбао примет "Вильярреал", а мадридский "Атлетико" сразится с "Севильей".

Завершится тур в понедельник матчем между "Хетафе" и "Эспаньолом".

Таблица Ла Лиги после 15-го тура

Таблица Ла Лиги после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

УПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Жирона" вылетела из Кубка Испании в серии пенальти от команды с полевым игроком в воротах (видео)

Мбаппе не забил пенальти: "Реал" неожиданно проиграл "Атлетику" в Ла Лиге (видео)