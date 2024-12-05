Ла Лига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Жирона" сыграет против мадридского "Реала".
6-9 декабря состоятся матчи 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Сельтой" и "Мальоркой".
В субботу лидер чемпионата "Барселона" приедет в гости к "Бетису", а в центральном поединке тура сойдутся "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова и мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина.
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В воскресенье "Атлетик" Бильбао примет "Вильярреал", а мадридский "Атлетико" сразится с "Севильей".
Завершится тур в понедельник матчем между "Хетафе" и "Эспаньолом".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
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|Пятница, 6 декабря
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Суббота, 7 декабря
|15:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|17:15
|БЕТИС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Воскресенье, 8 декабря
|15:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|АЛАВЕС
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Понедельник, 9 декабря
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
Таблица Ла Лиги после 15-го тура
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