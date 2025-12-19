Ла Лига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Барселона" / © Associated Press

С 19 по 22 декабря состоятся матчи 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 19 декабря, игрой между "Валенсией" и "Мальоркой".

В субботу, 20 декабря, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Севилью".

В воскресенье, 21 декабря, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов, сразится с мадридским "Атлетико".

В тот же день "Барселона" приедет в гости к "Вильярреалу".

Закончится тур в понедельник, 22 декабря, поединком между "Атлетиком" Бильбао и "Эспаньолом".

Расписание и результаты матчей 17-го тура Ла Лиги

Пятница, 19 декабря

22:00 "Валенсия" – "Мальорка"

Суббота, 20 декабря

15:00 "Реал Овьедо" – "Сельта"

17:15 "Леванте" – "Реал Сосьедад"

19:30 "Осасуна" – "Алавес"

22:00 "Реал" Мадрид – "Севилья"

Воскресенье, 21 декабря

15:00 "Жирона" – "Атлетико"

17:15 "Вильярреал" – "Барселона"

19:30 "Эльче" – "Райо Вальекано"

22:00 "Бетис" – "Хетафе"

Понедельник, 22 декабря

22:00 "Атлетик" – "Эспаньол"

Таблица Ла Лиги после 16-го тура

