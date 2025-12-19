- Дата публикации
Ла Лига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 17-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 19 по 22 декабря состоятся матчи 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 19 декабря, игрой между "Валенсией" и "Мальоркой".
В субботу, 20 декабря, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Севилью".
В воскресенье, 21 декабря, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов, сразится с мадридским "Атлетико".
В тот же день "Барселона" приедет в гости к "Вильярреалу".
Закончится тур в понедельник, 22 декабря, поединком между "Атлетиком" Бильбао и "Эспаньолом".
Расписание и результаты матчей 17-го тура Ла Лиги
Пятница, 19 декабря
22:00 "Валенсия" – "Мальорка"
Суббота, 20 декабря
15:00 "Реал Овьедо" – "Сельта"
17:15 "Леванте" – "Реал Сосьедад"
19:30 "Осасуна" – "Алавес"
22:00 "Реал" Мадрид – "Севилья"
Воскресенье, 21 декабря
15:00 "Жирона" – "Атлетико"
17:15 "Вильярреал" – "Барселона"
19:30 "Эльче" – "Райо Вальекано"
22:00 "Бетис" – "Хетафе"
Понедельник, 22 декабря
22:00 "Атлетик" – "Эспаньол"
Таблица Ла Лиги после 16-го тура
