Ла Лига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика попытается обыграть "Алавес" и сохранить лидерство в таблице Примеры.

15 – 18 декабря состоятся матчи 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком между "Осасуной" и "Райо Вальекано".

В субботу мадридский "Атлетико" на выезде сыграет против "Атлетика" из Бильбао, а "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука примет "Барселону".

В воскресенье мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем стадионе встретится с "Вильярреалом".

Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика будет принимать "Алавес".

После 16-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (41 очко). Вторую позицию занимает "Реал" Мадрид (39). На третьем месте – "Атлетико" (34 + игра в запасе). Четвертой уходит "Барселона" (34).

Матчи 18-го тура Ла Лиги состоятся 19 – 21 декабря.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 16-го тура

Таблица Ла Лиги после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

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