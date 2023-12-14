Ла Лига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика попытается обыграть "Алавес" и сохранить лидерство в таблице Примеры.
15 – 18 декабря состоятся матчи 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он откроется в пятницу поединком между "Осасуной" и "Райо Вальекано".
В субботу мадридский "Атлетико" на выезде сыграет против "Атлетика" из Бильбао, а "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука примет "Барселону".
В воскресенье мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем стадионе встретится с "Вильярреалом".
Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика будет принимать "Алавес".
- После 16-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (41 очко). Вторую позицию занимает "Реал" Мадрид (39). На третьем месте – "Атлетико" (34 + игра в запасе). Четвертой уходит "Барселона" (34).
- Матчи 18-го тура Ла Лиги состоятся 19 – 21 декабря.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Пятница, 15 декабря
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|Суббота, 16 декабря
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ГРАНАДА
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|АТЛЕТИКО
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Воскресенье, 17 декабря
|15:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|КАДИС
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|Понедельник, 18 декабря
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|АЛАВЕС
Таблица Ла Лиги после 16-го тура
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