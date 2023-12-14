Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ла Лига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
71
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ла Лига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" / Фото: Associated Press

"Жирона" Цыганкова и Довбика попытается обыграть "Алавес" и сохранить лидерство в таблице Примеры.

15 – 18 декабря состоятся матчи 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он откроется в пятницу поединком между "Осасуной" и "Райо Вальекано".

В субботу мадридский "Атлетико" на выезде сыграет против "Атлетика" из Бильбао, а "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука примет "Барселону".

В воскресенье мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем стадионе встретится с "Вильярреалом".

Завершится тур в понедельник матчем, в котором "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика будет принимать "Алавес".

  • После 16-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (41 очко). Вторую позицию занимает "Реал" Мадрид (39). На третьем месте – "Атлетико" (34 + игра в запасе). Четвертой уходит "Барселона" (34).
  • Матчи 18-го тура Ла Лиги состоятся 19 – 21 декабря.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Пятница, 15 декабря
22:00 ОСАСУНА   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Суббота, 16 декабря
15:00 СЕЛЬТА   _:_   ГРАНАДА
17:15 АТЛЕТИК   _:_   АТЛЕТИКО
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   БАРСЕЛОНА
Воскресенье, 17 декабря
15:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   БЕТИС
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   КАДИС
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
Понедельник, 18 декабря
22:00 ЖИРОНА   _:_   АЛАВЕС

Таблица Ла Лиги после 16-го тура

Таблица Ла Лиги после 16-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

АПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Лига Европы: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Лига конференций: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
71
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация