Ла Лига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Лидирует в чемпионате "Барселона", которой наступают на пятки "Реал" и "Атлетико".
13-15 декабря состоятся матчи 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Вальядолидом" и "Валенсией".
В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сразится с "Мальоркой", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Райо Вальекано".
Завершится тур в воскресенье: мадридский "Атлетико" примет "Хетафе", а лидер чемпионата "Барселона" будет противостоять "Леганесу".
По итогам 16-го тура таблицу Примеры возглавляет "Барселона" (38 очков). На втором и третьем местах соответственно идут мадридские "Реал" (36 баллов) и "Атлетико" (35 пунктов), которые имеют матч в запасе. Топ-4 замыкает "Атлетик" Бильбао (32 очка).
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
17 ТУР
|Пятница, 13 декабря
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Суббота, 14 декабря
|15:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ЖИРОНА
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Воскресенье, 15 декабря
|15:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|АЛАВЕС
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЛЕГАНЕС
Таблица Ла Лиги после 16-го тура
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