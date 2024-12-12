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Ла Лига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Маскот "Барселоны" / Фото: Associated Press

Лидирует в чемпионате "Барселона", которой наступают на пятки "Реал" и "Атлетико".

13-15 декабря состоятся матчи 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Вальядолидом" и "Валенсией".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сразится с "Мальоркой", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Райо Вальекано".

Завершится тур в воскресенье: мадридский "Атлетико" примет "Хетафе", а лидер чемпионата "Барселона" будет противостоять "Леганесу".

По итогам 16-го тура таблицу Примеры возглавляет "Барселона" (38 очков). На втором и третьем местах соответственно идут мадридские "Реал" (36 баллов) и "Атлетико" (35 пунктов), которые имеют матч в запасе. Топ-4 замыкает "Атлетик" Бильбао (32 очка).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
17 ТУР
Пятница, 13 декабря
22:00 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Суббота, 14 декабря
15:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   ОСАСУНА
17:15 МАЛЬОРКА   _:_   ЖИРОНА
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   СЕЛЬТА
22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Воскресенье, 15 декабря
15:00 АТЛЕТИКО   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 АЛАВЕС   _:_   АТЛЕТИК
19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   БЕТИС
19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ЛЕГАНЕС

Таблица Ла Лиги после 16-го тура

Таблица Ла Лиги после 16-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

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