Ла Лига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Лидирует в чемпионате "Барселона", которой наступают на пятки "Реал" и "Атлетико".

13-15 декабря состоятся матчи 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Вальядолидом" и "Валенсией".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сразится с "Мальоркой", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина встретится с "Райо Вальекано".

Завершится тур в воскресенье: мадридский "Атлетико" примет "Хетафе", а лидер чемпионата "Барселона" будет противостоять "Леганесу".

По итогам 16-го тура таблицу Примеры возглавляет "Барселона" (38 очков). На втором и третьем местах соответственно идут мадридские "Реал" (36 баллов) и "Атлетико" (35 пунктов), которые имеют матч в запасе. Топ-4 замыкает "Атлетик" Бильбао (32 очка).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

17 ТУР Пятница, 13 декабря 22:00 ВАЛЬЯДОЛИД _:_ ВАЛЕНСИЯ Суббота, 14 декабря 15:00 ЭСПАНЬОЛ _:_ ОСАСУНА 17:15 МАЛЬОРКА _:_ ЖИРОНА 19:30 СЕВИЛЬЯ _:_ СЕЛЬТА 22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ РЕАЛ МАДРИД Воскресенье, 15 декабря 15:00 АТЛЕТИКО _:_ ХЕТАФЕ 17:15 АЛАВЕС _:_ АТЛЕТИК 19:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ БЕТИС 19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ ЛЕГАНЕС

Таблица Ла Лиги после 16-го тура

Таблица Ла Лиги после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

"Барселона" одолела дортмундскую "Боруссию" в зрелищном матче Лиги чемпионов (видео)

"Реал" без Лунина осилил "Аталанту" в ярком матче Лиги чемпионов, но потерял Мбаппе (видео)

УПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица