Ла Лига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 18-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
Со 2 по 4 января состоятся матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 2 января, игрой между "Райо Вальекано" и "Хетафе".
В субботу, 3 января, "Барселона" сразится с "Эспаньолом".
В воскресенье, 4 января, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Бетис", а "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова и украинского форварда Владислава Ваната сойдется с "Мальоркой".
Кроме того, мадридский "Атлетико" попытается обыграть "Реал Сосьедад".
Расписание и результаты матчей 18-го тура Ла Лиги
Пятница, 2 января
22:00 "Райо Вальекано" – "Хетафе"
Суббота, 3 января
15:00 "Сельта" – "Валенсия"
17:15 "Осасуна" – "Атлетик"
19:30 "Эльче" – "Вильярреал"
22:00 "Эспаньол" – "Барселона"
Воскресенье, 4 января
15:00 "Севилья" – "Леванте"
17:15 "Реал" Мадрид - "Бетис"
19:30 "Алавес" – "Реал Овьедо"
19:30 "Мальорка" – "Жирона"
22:00 "Реал Сосьедад" – "Атлетико"