ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
81
Время на прочтение
1 мин

Ла Лига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков 18-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

Со 2 по 4 января состоятся матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 2 января, игрой между "Райо Вальекано" и "Хетафе".

В субботу, 3 января, "Барселона" сразится с "Эспаньолом".

В воскресенье, 4 января, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Бетис", а "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова и украинского форварда Владислава Ваната сойдется с "Мальоркой".

Кроме того, мадридский "Атлетико" попытается обыграть "Реал Сосьедад".

Расписание и результаты матчей 18-го тура Ла Лиги

Пятница, 2 января

22:00 "Райо Вальекано" – "Хетафе"

Суббота, 3 января

15:00 "Сельта" – "Валенсия"

17:15 "Осасуна" – "Атлетик"

19:30 "Эльче" – "Вильярреал"

22:00 "Эспаньол" – "Барселона"

Воскресенье, 4 января

15:00 "Севилья" – "Леванте"

17:15 "Реал" Мадрид - "Бетис"

19:30 "Алавес" – "Реал Овьедо"

19:30 "Мальорка" – "Жирона"

22:00 "Реал Сосьедад" – "Атлетико"

Таблица Ла Лиги после 17-го тура

Таблица Ла Лиги после 17-го тура

Таблица Ла Лиги после 17-го тура

Дата публикации
Количество просмотров
81
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie