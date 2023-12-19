Ла Лига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика сыграет против "Бетиса", а "Реал" Лунина померяется силами с "Алавесом".
19 – 21 декабря состоятся матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он начнется во вторник поединком, в котором "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на выезде встретится с "Райо Вальекано". В тот же день мадридский "Атлетико" примет "Хетафе".
В среду действующий чемпион Испании "Барселона" на своем поле сразится с "Альмерией".
Завершится тур в четверг: "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде сыграет против "Бетиса", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Алавесу".
- После 17-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (44 очка). Вторую позицию занимает "Реал" Мадрид (42). На третьем месте – "Барселона" (35). Четвертым идет "Атлетико" (34 + игра в запасе).
- Матчи 19-го тура Ла Лиги состоятся после рождественско-новогодней паузы, 2 – 4 января 2024 года.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Вторник, 19 декабря
|20:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|22:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:30
|ГРАНАДА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Среда, 20 декабря
|20:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|22:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|22:30
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|СЕЛЬТА
|Четверг, 21 декабря
|20:00
|БЕТИС
|_:_
|ЖИРОНА
|20:00
|КАДИС
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:30
|АЛАВЕС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ОСАСУНА
Таблица Ла Лиги после 17-го тура
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