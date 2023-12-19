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Ла Лига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Виктор Цыганков и Артем Довбик/Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Цыганкова и Довбика сыграет против "Бетиса", а "Реал" Лунина померяется силами с "Алавесом".

19 – 21 декабря состоятся матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется во вторник поединком, в котором "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на выезде встретится с "Райо Вальекано". В тот же день мадридский "Атлетико" примет "Хетафе".

В среду действующий чемпион Испании "Барселона" на своем поле сразится с "Альмерией".

Завершится тур в четверг: "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде сыграет против "Бетиса", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Алавесу".

  • После 17-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (44 очка). Вторую позицию занимает "Реал" Мадрид (42). На третьем месте – "Барселона" (35). Четвертым идет "Атлетико" (34 + игра в запасе).
  • Матчи 19-го тура Ла Лиги состоятся после рождественско-новогодней паузы, 2 – 4 января 2024 года.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
Вторник, 19 декабря
20:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ВАЛЕНСИЯ
22:30 АТЛЕТИКО   _:_   ХЕТАФЕ
22:30 ГРАНАДА   _:_   СЕВИЛЬЯ
Среда, 20 декабря
20:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АЛЬМЕРИЯ
22:30 АТЛЕТИК   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
22:30 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   СЕЛЬТА
Четверг, 21 декабря
20:00 БЕТИС   _:_   ЖИРОНА
20:00 КАДИС   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:30 АЛАВЕС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:30 МАЛЬОРКА   _:_   ОСАСУНА

Таблица Ла Лиги после 17-го тура

Таблица Ла Лиги после 17-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
229
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