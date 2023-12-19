Ла Лига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика сыграет против "Бетиса", а "Реал" Лунина померяется силами с "Алавесом".

19 – 21 декабря состоятся матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется во вторник поединком, в котором "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука на выезде встретится с "Райо Вальекано". В тот же день мадридский "Атлетико" примет "Хетафе".

В среду действующий чемпион Испании "Барселона" на своем поле сразится с "Альмерией".

Завершится тур в четверг: "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде сыграет против "Бетиса", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Алавесу".

После 17-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (44 очка). Вторую позицию занимает "Реал" Мадрид (42). На третьем месте – "Барселона" (35). Четвертым идет "Атлетико" (34 + игра в запасе).

Матчи 19-го тура Ла Лиги состоятся после рождественско-новогодней паузы, 2 – 4 января 2024 года.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 17-го тура

Таблица Ла Лиги после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Тренер "Жироны" прокомментировал дубль Довбика "Алавесу" и лидерство своей команды в Ла Лиге

Скопировал известного супергероя: празднование Довбиком забитого мяча завирусилось в соцсетях (видео)

"Жирона" с дублем Довбика, но без Цыганкова разгромом вернулась на вершину Ла Лиги (видео)