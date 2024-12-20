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Ла Лига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Барселона" – "Атлетико" / Фото: Associated Press

В центральном поединке тура сойдутся лидеры чемпионата "Барселона" и "Атлетико".

20-22 декабря состоятся матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Вальядолид".

В субботу "Атлетик" Бильбао сразится с "Осасуной", а в центральном поединке тура встретятся лидеры чемпионата "Барселона" и "Атлетико".

Завершится тур в воскресенье, когда мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, который посреди недели стал обладателем Межконтинентального кубка-2024, сойдется с "Севильей".

По итогам 17-го тура таблицу Примеры возглавляет "Барселона" (38 очков). На втором и третьем местах соответственно идут мадридские "Атлетико" (38 пунктов) и "Реал" (37 баллов), которые имеют матч в запасе. Топ-4 замыкает "Атлетик" Бильбао (33 очка).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
18 ТУР
Пятница, 20 декабря
22:00 ЖИРОНА   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
Суббота, 21 декабря
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 СЕЛЬТА   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
19:30 ОСАСУНА   _:_   АТЛЕТИК
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АТЛЕТИКО
Воскресенье, 22 декабря
15:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   АЛАВЕС
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   СЕВИЛЬЯ
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ЭСПАНЬОЛ
19:30 ЛЕГАНЕС   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 БЕТИС   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО

Таблица Ла Лиги после 17-го тура

Таблица Ла Лиги после 17-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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