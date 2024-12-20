Ла Лига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сойдутся лидеры чемпионата "Барселона" и "Атлетико".
20-22 декабря состоятся матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Вальядолид".
В субботу "Атлетик" Бильбао сразится с "Осасуной", а в центральном поединке тура встретятся лидеры чемпионата "Барселона" и "Атлетико".
Завершится тур в воскресенье, когда мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, который посреди недели стал обладателем Межконтинентального кубка-2024, сойдется с "Севильей".
По итогам 17-го тура таблицу Примеры возглавляет "Барселона" (38 очков). На втором и третьем местах соответственно идут мадридские "Атлетико" (38 пунктов) и "Реал" (37 баллов), которые имеют матч в запасе. Топ-4 замыкает "Атлетик" Бильбао (33 очка).
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
18 ТУР
|Пятница, 20 декабря
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|Суббота, 21 декабря
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Воскресенье, 22 декабря
|15:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|АЛАВЕС
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|19:30
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Таблица Ла Лиги после 17-го тура
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