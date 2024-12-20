Ла Лига: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура сойдутся лидеры чемпионата "Барселона" и "Атлетико".

20-22 декабря состоятся матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Вальядолид".

В субботу "Атлетик" Бильбао сразится с "Осасуной", а в центральном поединке тура встретятся лидеры чемпионата "Барселона" и "Атлетико".

Завершится тур в воскресенье, когда мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, который посреди недели стал обладателем Межконтинентального кубка-2024, сойдется с "Севильей".

По итогам 17-го тура таблицу Примеры возглавляет "Барселона" (38 очков). На втором и третьем местах соответственно идут мадридские "Атлетико" (38 пунктов) и "Реал" (37 баллов), которые имеют матч в запасе. Топ-4 замыкает "Атлетик" Бильбао (33 очка).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

18 ТУР Пятница, 20 декабря 22:00 ЖИРОНА _:_ ВАЛЬЯДОЛИД Суббота, 21 декабря 15:00 ХЕТАФЕ _:_ МАЛЬОРКА 17:15 СЕЛЬТА _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 19:30 ОСАСУНА _:_ АТЛЕТИК 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ АТЛЕТИКО Воскресенье, 22 декабря 15:00 ВАЛЕНСИЯ _:_ АЛАВЕС 17:15 РЕАЛ МАДРИД _:_ СЕВИЛЬЯ 19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ ЭСПАНЬОЛ 19:30 ЛЕГАНЕС _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 22:00 БЕТИС _:_ РАЙО ВАЛЬЕКАНО

Таблица Ла Лиги после 17-го тура

Таблица Ла Лиги после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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