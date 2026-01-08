- Дата публикации
Ла Лига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 19-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 9 по 12 января состоятся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
В субботу, 10 января, "Жирона", в составе которой выступают сразу трое украинцев – полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов – примет "Осасуну".
Отметим, что два поединка этого тура состоялись раньше из-за проведения Суперкубка Испании-2026.
Расписание и результаты матчей 19-го тура Ла Лиги
Вторник, 2 декабря
22:00 "Барселона" – "Атлетико" – 3:1
Среда, 3 декабря
20:00 "Атлетик" – "Реал" Мадрид – 0:3
Пятница, 9 января
22:00 "Хетафе" – "Реал Сосьедад"
Суббота, 10 января
15:00 "Реал Овьедо" – "Бетис"
17:15 "Вильярреал" – "Алавес"
19:30 "Жирона" – "Осасуна"
22:00 "Валенсия" – "Эльче"
Воскресенье, 11 января
15:00 "Райо Вальекано" – "Мальорка"
17:15 "Леванте" – "Эспаньол"
Понедельник, 12 января
22:00 "Севилья" – "Сельта"
Таблица Ла Лиги после 18-го тура
