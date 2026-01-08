ТСН в социальных сетях

Ла Лига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков 19-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

Виктор Цыганков и Владислав Ванат

Виктор Цыганков и Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

С 9 по 12 января состоятся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

В субботу, 10 января, "Жирона", в составе которой выступают сразу трое украинцев – полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов – примет "Осасуну".

Отметим, что два поединка этого тура состоялись раньше из-за проведения Суперкубка Испании-2026.

Расписание и результаты матчей 19-го тура Ла Лиги

Вторник, 2 декабря

22:00 "Барселона" – "Атлетико" – 3:1

Среда, 3 декабря

20:00 "Атлетик" – "Реал" Мадрид – 0:3

Пятница, 9 января

22:00 "Хетафе" – "Реал Сосьедад"

Суббота, 10 января

15:00 "Реал Овьедо" – "Бетис"

17:15 "Вильярреал" – "Алавес"

19:30 "Жирона" – "Осасуна"

22:00 "Валенсия" – "Эльче"

Воскресенье, 11 января

15:00 "Райо Вальекано" – "Мальорка"

17:15 "Леванте" – "Эспаньол"

Понедельник, 12 января

22:00 "Севилья" – "Сельта"

Таблица Ла Лиги после 18-го тура

Таблица Ла Лиги после 18 тура / x.com/LaLiga

Ранее сообщалось, что голы Цыганкова и Ваната принесли "Жироне" победу в матче 18-го Ла Лиги против "Мальорки".

