Ла Лига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика начнет новый год домашним поединком с "Атлетико".
2 – 4 января состоятся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Во вторник "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука примет "Вильярреал".
В среду мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома встретится с "Мальоркой", а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на своем поле сыграет против "Атлетико".
Завершится тур в четверг: действующий чемпион Испании "Барселона" на выезде померяется силами с "Лас-Пальмасом".
- После 18-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (45 очков), опережающий "Жирону" по дополнительным показателям. Далее расположились "Атлетико" (38) и "Барселона" (38).
- Матчи 20-го тура Ла Лиги состоятся 12 января – 1 февраля.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Вторник, 2 января
|18:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|20:15
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|АЛАВЕС
|22:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|Среда, 3 января
|18:00
|ГРАНАДА
|_:_
|КАДИС
|20:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|МАЛЬОРКА
|20:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|БЕТИС
|22:30
|ЖИРОНА
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Четверг, 4 января
|18:00
|ОСАСУНА
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|20:15
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
Таблица Ла Лиги после 18-го тура
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