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Ла Лига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик/Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Цыганкова и Довбика начнет новый год домашним поединком с "Атлетико".

2 – 4 января состоятся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Во вторник "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука примет "Вильярреал".

В среду мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома встретится с "Мальоркой", а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на своем поле сыграет против "Атлетико".

Завершится тур в четверг: действующий чемпион Испании "Барселона" на выезде померяется силами с "Лас-Пальмасом".

  • После 18-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (45 очков), опережающий "Жирону" по дополнительным показателям. Далее расположились "Атлетико" (38) и "Барселона" (38).
  • Матчи 20-го тура Ла Лиги состоятся 12 января – 1 февраля.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Вторник, 2 января
18:00 ХЕТАФЕ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
20:15 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   АЛАВЕС
22:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
Среда, 3 января
18:00 ГРАНАДА   _:_   КАДИС
20:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   МАЛЬОРКА
20:15 СЕЛЬТА   _:_   БЕТИС
22:30 ЖИРОНА   _:_   АТЛЕТИКО
Четверг, 4 января
18:00 ОСАСУНА   _:_   АЛЬМЕРИЯ
20:15 СЕВИЛЬЯ   _:_   АТЛЕТИК
22:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   БАРСЕЛОНА

Таблица Ла Лиги после 18-го тура

Таблица Ла Лиги после 18-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 18-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
240
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