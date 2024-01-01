Ла Лига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика начнет новый год домашним поединком с "Атлетико".

2 – 4 января состоятся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Во вторник "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука примет "Вильярреал".

В среду мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома встретится с "Мальоркой", а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на своем поле сыграет против "Атлетико".

Завершится тур в четверг: действующий чемпион Испании "Барселона" на выезде померяется силами с "Лас-Пальмасом".

После 18-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (45 очков), опережающий "Жирону" по дополнительным показателям. Далее расположились "Атлетико" (38) и "Барселона" (38).

Матчи 20-го тура Ла Лиги состоятся 12 января – 1 февраля.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 18-го тура

Таблица Ла Лиги после 18-го тура / Фото: flashscore.ua

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