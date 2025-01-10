Ла Лига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Два поединка этого тура были сыграны раньше.
10-13 января состоятся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Два поединка этого тура были сыграны ранее из-за Суперкубка Испании: "Барселона" разгромила "Мальорку", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина проиграл "Атлетику" Бильбао.
В субботу, 11 января, "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова приедет в гости к "Алавесу".
В воскресенье мадридский "Атлетико" примет "Осасуну". Завершится тур в понедельник: "Реал Сосьедад" сразится с "Вильярреалом".
После 19-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал" (43 очка). На втором месте идет "Атлетико" (41 балл + матч в запасе). Третью позицию занимает "Барселона" (38 пунктов). Топ-4 замыкает "Атлетик" Бильбао (36 очков).
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
19 ТУР
|Вторник, 3 декабря
|20:00
|МАЛЬОРКА
|1:5
|БАРСЕЛОНА
|Среда, 4 декабря
|22:00
|АТЛЕТИК
|2:1
|РЕАЛ МАДРИД
|Пятница, 10 января
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|СЕЛЬТА
|Суббота, 11 января
|15:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|БЕТИС
|19:30
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Воскресенье, 12 января
|15:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ОСАСУНА
|Понедельник, 13 января
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
Таблица Ла Лиги после 18-го тура
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