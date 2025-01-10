Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ла Лига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Виктор Цыганков / Фото: facebook.com/gironafc

Два поединка этого тура были сыграны раньше.

10-13 января состоятся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Два поединка этого тура были сыграны ранее из-за Суперкубка Испании: "Барселона" разгромила "Мальорку", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина проиграл "Атлетику" Бильбао.

В субботу, 11 января, "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова приедет в гости к "Алавесу".

В воскресенье мадридский "Атлетико" примет "Осасуну". Завершится тур в понедельник: "Реал Сосьедад" сразится с "Вильярреалом".

После 19-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал" (43 очка). На втором месте идет "Атлетико" (41 балл + матч в запасе). Третью позицию занимает "Барселона" (38 пунктов). Топ-4 замыкает "Атлетик" Бильбао (36 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
19 ТУР
Вторник, 3 декабря
20:00 МАЛЬОРКА   1:5   БАРСЕЛОНА
Среда, 4 декабря
22:00 АТЛЕТИК   2:1   РЕАЛ МАДРИД
Пятница, 10 января
22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   СЕЛЬТА
Суббота, 11 января
15:00 АЛАВЕС   _:_   ЖИРОНА
17:15 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   БЕТИС
19:30 ЭСПАНЬОЛ   _:_   ЛЕГАНЕС
22:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Воскресенье, 12 января
15:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 АТЛЕТИКО   _:_   ОСАСУНА
Понедельник, 13 января
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ

Таблица Ла Лиги после 18-го тура

Таблица Ла Лиги после 19-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 19-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Эль Классико быть: "Реал" без Лунина разбил "Мальорку" и вышел в финал Суперкубка Испании (видео)

Клуб украинца в АПЛ уволил главного тренера за несколько часов до матча

"Барселона" победила "Атлетик" и вышла в финал Суперкубка Испании (видео)

Похожие темы:

Следующая публикация