Ла Лига: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Два поединка этого тура были сыграны раньше.

10-13 января состоятся матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Два поединка этого тура были сыграны ранее из-за Суперкубка Испании: "Барселона" разгромила "Мальорку", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина проиграл "Атлетику" Бильбао.

В субботу, 11 января, "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова приедет в гости к "Алавесу".

В воскресенье мадридский "Атлетико" примет "Осасуну". Завершится тур в понедельник: "Реал Сосьедад" сразится с "Вильярреалом".

После 19-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал" (43 очка). На втором месте идет "Атлетико" (41 балл + матч в запасе). Третью позицию занимает "Барселона" (38 пунктов). Топ-4 замыкает "Атлетик" Бильбао (36 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

19 ТУР Вторник, 3 декабря 20:00 МАЛЬОРКА 1:5 БАРСЕЛОНА Среда, 4 декабря 22:00 АТЛЕТИК 2:1 РЕАЛ МАДРИД Пятница, 10 января 22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ СЕЛЬТА Суббота, 11 января 15:00 АЛАВЕС _:_ ЖИРОНА 17:15 ВАЛЬЯДОЛИД _:_ БЕТИС 19:30 ЭСПАНЬОЛ _:_ ЛЕГАНЕС 22:00 СЕВИЛЬЯ _:_ ВАЛЕНСИЯ Воскресенье, 12 января 15:00 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ ХЕТАФЕ 17:15 АТЛЕТИКО _:_ ОСАСУНА Понедельник, 13 января 22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ

Таблица Ла Лиги после 18-го тура

Таблица Ла Лиги после 19-го тура / Фото: flashscore.ua

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