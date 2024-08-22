Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ла Лига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании по футболу

Ла Лига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании по футболу

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе / Фото: Associated Press

Поединки состоятся с 23 по 25 августа.

23-25 августа будут сыграны матчи второго тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединками "Сельта" – "Валенсия" и "Севилья" – "Вильярреал".

На субботу запланированы четыре матча, в том числе "Барселона" примет "Атлетик" Бильбао.

Завершится тур четырьмя встречами в воскресенье. Действующий чемпион Испании, мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, дома сразится с "Вальядолидом".

А "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде встретится с мадридским "Атлетико".

Отметим, что матчи третьего тура Примеры состоятся посреди недели, 26-29 августа.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
Пятница, 23 августа
20:00 СЕЛЬТА   _:_   ВАЛЕНСИЯ
22:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
Суббота, 24 августа
18:00 ОСАСУНА   _:_   МАЛЬОРКА
20:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АТЛЕТИК
20:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:30 ХЕТАФЕ   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Воскресенье, 25 августа
18:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
20:00 ЛЕГАНЕС   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
20:15 АЛАВЕС   _:_   БЕТИС
22:30 АТЛЕТИКО   _:_   ЖИРОНА

Таблица Ла Лиги после 1-го тура

Таблица Ла Лиги после 1-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 1-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

"Реал" без Лунина не сумел победить в дебютном матче Мбаппе в Ла Лиге (видео)

Дубль Левандовски: "Барселона" с новым тренером обыграла "Валенсию" на старте Ла Лиги (видео)

"Жирона" без Цыганкова стартовала в Ла Лиге ничьей против будущего соперника "Кривбасса" (видео)

Похожие темы:

Следующая публикация