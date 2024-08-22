Ла Лига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании по футболу

Поединки состоятся с 23 по 25 августа.

23-25 августа будут сыграны матчи второго тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединками "Сельта" – "Валенсия" и "Севилья" – "Вильярреал".

На субботу запланированы четыре матча, в том числе "Барселона" примет "Атлетик" Бильбао.

Завершится тур четырьмя встречами в воскресенье. Действующий чемпион Испании, мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, дома сразится с "Вальядолидом".

А "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде встретится с мадридским "Атлетико".

Отметим, что матчи третьего тура Примеры состоятся посреди недели, 26-29 августа.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР Пятница, 23 августа 20:00 СЕЛЬТА _:_ ВАЛЕНСИЯ 22:30 СЕВИЛЬЯ _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ Суббота, 24 августа 18:00 ОСАСУНА _:_ МАЛЬОРКА 20:00 БАРСЕЛОНА _:_ АТЛЕТИК 20:00 ЭСПАНЬОЛ _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:30 ХЕТАФЕ _:_ РАЙО ВАЛЬЕКАНО Воскресенье, 25 августа 18:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ ВАЛЬЯДОЛИД 20:00 ЛЕГАНЕС _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 20:15 АЛАВЕС _:_ БЕТИС 22:30 АТЛЕТИКО _:_ ЖИРОНА

Таблица Ла Лиги после 1-го тура

Таблица Ла Лиги после 1-го тура / Фото: flashscore.ua

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