Ла Лига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании по футболу

Поединки состоятся с 23 по 25 августа.
23-25 августа будут сыграны матчи второго тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединками "Сельта" – "Валенсия" и "Севилья" – "Вильярреал".
На субботу запланированы четыре матча, в том числе "Барселона" примет "Атлетик" Бильбао.
Завершится тур четырьмя встречами в воскресенье. Действующий чемпион Испании, мадридский "Реал", в составе которого выступает украинский голкипер Андрей Лунин, дома сразится с "Вальядолидом".
А "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова на выезде встретится с мадридским "Атлетико".
Отметим, что матчи третьего тура Примеры состоятся посреди недели, 26-29 августа.
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
|Пятница, 23 августа
|20:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|22:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|Суббота, 24 августа
|18:00
|ОСАСУНА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|20:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТЛЕТИК
|20:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|Воскресенье, 25 августа
|18:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|20:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|20:15
|АЛАВЕС
|_:_
|БЕТИС
|22:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ЖИРОНА
Таблица Ла Лиги после 1-го тура
Читайте также:
"Реал" без Лунина не сумел победить в дебютном матче Мбаппе в Ла Лиге (видео)
Дубль Левандовски: "Барселона" с новым тренером обыграла "Валенсию" на старте Ла Лиги (видео)
"Жирона" без Цыганкова стартовала в Ла Лиге ничьей против будущего соперника "Кривбасса" (видео)