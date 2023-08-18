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Ла Лига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Лига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Артём Довбик (справа)/Фото: twitter.com/GironaFC

"Реал" Лунина на выезде сыграет с "Альмерией", "Жирона" Цыганкова и Довбика примет "Хетафе".

18 – 21 августа состоятся матчи 2-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединками "Мальорка" – "Вильярреал" и "Валенсия" – "Лас-Пальмас".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде встретится с "Альмерией".

В воскресенье "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика будет принимать "Хетафе", а действующий чемпион Испании "Барселона" сыграет дома против "Кадиса".

Завершится тур в понедельник поединками "Алавес" – "Севилья" и "Гранада" – "Райо Вальекано".

  • Матчи 3-го тура Ла Лиги пройдут 25 – 28 августа.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
Пятница, 18 августа
20:30 МАЛЬОРКА   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
Суббота, 19 августа
18:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   СЕЛЬТА
20:30 АЛЬМЕРИЯ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:30 ОСАСУНА   _:_   АТЛЕТИК
Воскресенье, 20 августа
20:00 ЖИРОНА   _:_   ХЕТАФЕ
20:30 БАРСЕЛОНА   _:_   КАДИС
22:30 БЕТИС   _:_   АТЛЕТИКО
Понедельник, 21 августа
20:00 АЛАВЕС   _:_   СЕВИЛЬЯ
22:30 ГРАНАДА   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО

Таблица Ла Лиги после 1-го тура

Таблица Ла Лиги после 1-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 1-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
86
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