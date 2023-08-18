Ла Лига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Реал" Лунина на выезде сыграет с "Альмерией", "Жирона" Цыганкова и Довбика примет "Хетафе".

18 – 21 августа состоятся матчи 2-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединками "Мальорка" – "Вильярреал" и "Валенсия" – "Лас-Пальмас".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде встретится с "Альмерией".

В воскресенье "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика будет принимать "Хетафе", а действующий чемпион Испании "Барселона" сыграет дома против "Кадиса".

Завершится тур в понедельник поединками "Алавес" – "Севилья" и "Гранада" – "Райо Вальекано".

Матчи 3-го тура Ла Лиги пройдут 25 – 28 августа.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР Пятница, 18 августа 20:30 МАЛЬОРКА _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 22:30 ВАЛЕНСИЯ _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС Суббота, 19 августа 18:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ СЕЛЬТА 20:30 АЛЬМЕРИЯ _:_ РЕАЛ МАДРИД 22:30 ОСАСУНА _:_ АТЛЕТИК Воскресенье, 20 августа 20:00 ЖИРОНА _:_ ХЕТАФЕ 20:30 БАРСЕЛОНА _:_ КАДИС 22:30 БЕТИС _:_ АТЛЕТИКО Понедельник, 21 августа 20:00 АЛАВЕС _:_ СЕВИЛЬЯ 22:30 ГРАНАДА _:_ РАЙО ВАЛЬЕКАНО

Таблица Ла Лиги после 1-го тура

Таблица Ла Лиги после 1-го тура / Фото: flashscore.ua

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