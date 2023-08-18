Ла Лига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Реал" Лунина на выезде сыграет с "Альмерией", "Жирона" Цыганкова и Довбика примет "Хетафе".
18 – 21 августа состоятся матчи 2-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединками "Мальорка" – "Вильярреал" и "Валенсия" – "Лас-Пальмас".
В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде встретится с "Альмерией".
В воскресенье "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика будет принимать "Хетафе", а действующий чемпион Испании "Барселона" сыграет дома против "Кадиса".
Завершится тур в понедельник поединками "Алавес" – "Севилья" и "Гранада" – "Райо Вальекано".
- Матчи 3-го тура Ла Лиги пройдут 25 – 28 августа.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
|Пятница, 18 августа
|20:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|Суббота, 19 августа
|18:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|СЕЛЬТА
|20:30
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:30
|ОСАСУНА
|_:_
|АТЛЕТИК
|Воскресенье, 20 августа
|20:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|20:30
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|КАДИС
|22:30
|БЕТИС
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Понедельник, 21 августа
|20:00
|АЛАВЕС
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|22:30
|ГРАНАДА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Таблица Ла Лиги после 1-го тура
Читайте также:
"Манчестер Сити" в серии пенальти одолел "Севилью" и завоевал Суперкубок УЕФА (видео)
АПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Англии по футболу, таблица
УПЛ: расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица