Ла Лига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков второго тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

Килиан Мбаппе

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе / © Associated Press

С 22 по 25 августа состоятся матчи второго тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 22 августа: "Бетис" сразится с "Алавесом".

В субботу, 23 августа, мадридский "Атлетико" примет "Эльче", а действующий чемпион "Барселона" приедет в гости к "Леванте".

В воскресенье, 24 августа, "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова и украинского вратаря Владислава Крапивцова встретится с "Вильярреалом"

В тот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сыграет против "Реала Овьедо".

Закончится тур в понедельник, 25 августа: "Атлетик" Бильбао примет "Райо Вальекано", а "Севилья" будет противостоять "Хетафе".

Расписание и результаты матчей 2-го тура Ла Лиги

Пятница, 22 августа

22:30 "Бетис" – "Алавес"

Суббота, 23 августа

18:00 "Мальорка" – "Сельта"

20:30 "Атлетико" – "Эльче"

22:30 "Леванте" – "Барселона"

Воскресенье, 24 августа

18:00 "Осасуна" – "Валенсия"

20:30 "Вильярреал" – "Жирона"

20:30 "Реал Сосьедад" – "Эспаньол"

22:30 "Реал Овьедо" – "Реал" Мадрид

Понедельник, 25 августа

20:30 "Атлетик" – "Райо Вальекано"

22:30 "Севилья" – "Хетафе"

Таблица Ла Лиги после 1-го тура

Таблица Ла Лиги после 1-го тура / © flashscore.ua

Таблица Ла Лиги после 1-го тура / © flashscore.ua

