Ла Лига: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков второго тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 22 по 25 августа состоятся матчи второго тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 22 августа: "Бетис" сразится с "Алавесом".
В субботу, 23 августа, мадридский "Атлетико" примет "Эльче", а действующий чемпион "Барселона" приедет в гости к "Леванте".
В воскресенье, 24 августа, "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова и украинского вратаря Владислава Крапивцова встретится с "Вильярреалом"
В тот же день мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сыграет против "Реала Овьедо".
Закончится тур в понедельник, 25 августа: "Атлетик" Бильбао примет "Райо Вальекано", а "Севилья" будет противостоять "Хетафе".
Расписание и результаты матчей 2-го тура Ла Лиги
Пятница, 22 августа
22:30 "Бетис" – "Алавес"
Суббота, 23 августа
18:00 "Мальорка" – "Сельта"
20:30 "Атлетико" – "Эльче"
22:30 "Леванте" – "Барселона"
Воскресенье, 24 августа
18:00 "Осасуна" – "Валенсия"
20:30 "Вильярреал" – "Жирона"
20:30 "Реал Сосьедад" – "Эспаньол"
22:30 "Реал Овьедо" – "Реал" Мадрид
Понедельник, 25 августа
20:30 "Атлетик" – "Райо Вальекано"
22:30 "Севилья" – "Хетафе"