Ла Лига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 20-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 16 по 19 января состоятся матчи 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
В пятницу, 16 января, "Жирона", в составе которой выступают сразу трое украинцев – полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов – сразится с "Эспаньолом".
В субботу, 17 января, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Леванте".
В воскресенье, 18 января, мадридский "Атлетико" встретится с "Алавесом", а "Барселона" попытается обыграть "Реал Сосьедад".
Закончится тур в понедельник, 19 января, игрой между "Эльче" и "Севильей".
Расписание и результаты матчей 20-го тура Ла Лиги
Пятница, 16 января
22:00 "Эспаньол" – "Жирона"
Суббота, 17 января
15:00 "Реал" Мадрид – "Леванте"
17:15 "Мальорка" – "Атлетик"
19:30 "Осасуна" – "Реал Овьедо"
22:00 "Бетис" – "Вильярреал"
Воскресенье, 18 января
15:00 "Хетафе" – "Валенсия"
17:15 "Атлетико" – "Алавес"
19:30 "Сельта" – "Райо Вальекано"
22:00 "Реал Сосьедад" – "Барселона"
Понедельник, 19 января
22:00 "Эльче" – "Севилья"
Таблица Ла Лиги после 19-го тура
Ранее сообщалось, что "Реал" с Луниным в воротах сенсационно вылетел из Кубка Испании от команды второго дивизиона.
Также мы рассказывали, что эффектный гол Ваната принес "Жироне" с Цыганковым победу в матче Ла Лиги.