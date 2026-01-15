ТСН в социальных сетях

Проспорт
79
1 мин

Ла Лига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков 20-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

Максим Приходько
Владислав Ванат

Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

С 16 по 19 января состоятся матчи 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

В пятницу, 16 января, "Жирона", в составе которой выступают сразу трое украинцев – полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов – сразится с "Эспаньолом".

В субботу, 17 января, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Леванте".

В воскресенье, 18 января, мадридский "Атлетико" встретится с "Алавесом", а "Барселона" попытается обыграть "Реал Сосьедад".

Закончится тур в понедельник, 19 января, игрой между "Эльче" и "Севильей".

Расписание и результаты матчей 20-го тура Ла Лиги

Пятница, 16 января

22:00 "Эспаньол" – "Жирона"

Суббота, 17 января

15:00 "Реал" Мадрид – "Леванте"

17:15 "Мальорка" – "Атлетик"

19:30 "Осасуна" – "Реал Овьедо"

22:00 "Бетис" – "Вильярреал"

Воскресенье, 18 января

15:00 "Хетафе" – "Валенсия"

17:15 "Атлетико" – "Алавес"

19:30 "Сельта" – "Райо Вальекано"

22:00 "Реал Сосьедад" – "Барселона"

Понедельник, 19 января

22:00 "Эльче" – "Севилья"

Таблица Ла Лиги после 19-го тура

Таблица Ла Лиги после 19 тура / x.com/LaLiga

Ранее сообщалось, что "Реал" с Луниным в воротах сенсационно вылетел из Кубка Испании от команды второго дивизиона.

Также мы рассказывали, что эффектный гол Ваната принес "Жироне" с Цыганковым победу в матче Ла Лиги.

79
