Ла Лига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика на выезде встретится с аутсайдером лиги "Альмерией".
12 января – 1 февраля состоятся матчи 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
В воскресенье, 14 января, "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде сразится с худшей командой чемпионата "Альмерией".
В тот же день "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука приедет в гости к "Кадису".
Отметим, что матчи с участием "Барселоны", "Атлетико" и мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина перенесены на более поздний срок из-за проведения Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.
- После 19-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (48 очков), опережающий "Жирону" по дополнительным показателям. Далее расположились "Барселона" (41), "Атлетик" Бильбао (38) и "Атлетико" Мадрид (38).
- Матчи 21-го тура Ла Лиги состоятся 19 – 22 января.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Пятница, 12 января
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|АЛАВЕС
|Суббота, 13 января
|15:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|СЕЛЬТА
|19:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|ГРАНАДА
|Воскресенье, 14 января
|15:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|КАДИС
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Вторник, 30 января
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ОСАСУНА
|Среда, 31 января
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|Четверг, 1 февраля
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
Таблица Ла Лиги после 19-го тура
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