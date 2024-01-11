Ла Лига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика на выезде встретится с аутсайдером лиги "Альмерией".

12 января – 1 февраля состоятся матчи 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

В воскресенье, 14 января, "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде сразится с худшей командой чемпионата "Альмерией".

В тот же день "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука приедет в гости к "Кадису".

Отметим, что матчи с участием "Барселоны", "Атлетико" и мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина перенесены на более поздний срок из-за проведения Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

После 19-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (48 очков), опережающий "Жирону" по дополнительным показателям. Далее расположились "Барселона" (41), "Атлетик" Бильбао (38) и "Атлетико" Мадрид (38).

Матчи 21-го тура Ла Лиги состоятся 19 – 22 января.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 19-го тура

Таблица Ла Лиги после 19-го тура / Фото: flashscore.ua

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