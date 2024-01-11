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Ла Лига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона"/Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Цыганкова и Довбика на выезде встретится с аутсайдером лиги "Альмерией".

12 января – 1 февраля состоятся матчи 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

В воскресенье, 14 января, "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде сразится с худшей командой чемпионата "Альмерией".

В тот же день "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука приедет в гости к "Кадису".

Отметим, что матчи с участием "Барселоны", "Атлетико" и мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина перенесены на более поздний срок из-за проведения Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

  • После 19-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (48 очков), опережающий "Жирону" по дополнительным показателям. Далее расположились "Барселона" (41), "Атлетик" Бильбао (38) и "Атлетико" Мадрид (38).
  • Матчи 21-го тура Ла Лиги состоятся 19 – 22 января.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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Пятница, 12 января
22:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   АЛАВЕС
Суббота, 13 января
15:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
17:15 МАЛЬОРКА   _:_   СЕЛЬТА
19:30 АТЛЕТИК   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 БЕТИС   _:_   ГРАНАДА
Воскресенье, 14 января
15:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   ЖИРОНА
17:15 КАДИС   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Вторник, 30 января
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ОСАСУНА
Среда, 31 января
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Четверг, 1 февраля
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   РЕАЛ МАДРИД

Таблица Ла Лиги после 19-го тура

Таблица Ла Лиги после 19-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 19-го тура / Фото: flashscore.ua

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