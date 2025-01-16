Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ла Лига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Атлетико" Мадрид / Фото: Associated Press

В настоящее время лидирует в Примере мадридский "Атлетико".

17-20 января состоятся матчи 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Эспаньолом" и "Вальядолидом".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Севилью", лидер чемпионата "Атлетико" на выезде сыграет против "Леганеса", а "Барселона" в гостях сразится с "Хетафе".

В воскресенье мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома встретится с "Лас-Пальмасом".

Завершится тур в понедельник поединком между "Вильярреалом" и "Мальоркой".

После 19-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Атлетико" (44 очка). На втором месте идет "Реал" (43 балла). Третью позицию занимает "Барселона" (38 пунктов). Топ-4 замыкает "Атлетик" Бильбао (36 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
20 ТУР
Пятница, 17 января
22:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
Суббота, 18 января
15:00 ЖИРОНА   _:_   СЕВИЛЬЯ
17:15 ЛЕГАНЕС   _:_   АТЛЕТИКО
19:30 БЕТИС   _:_   АЛАВЕС
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   БАРСЕЛОНА
Воскресенье, 19 января
15:00 СЕЛЬТА   _:_   АТЛЕТИК
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
19:30 ОСАСУНА   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
22:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
Понедельник, 20 января
22:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   МАЛЬОРКА

Таблица Ла Лиги после 19-го тура

Читайте также:

"Барселона" устроила разгром и вышла в четвертьфинал Кубка Испании (видео)

АПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: результаты матчей 17-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Похожие темы:

Следующая публикация