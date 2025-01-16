Ла Лига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В настоящее время лидирует в Примере мадридский "Атлетико".
17-20 января состоятся матчи 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Эспаньолом" и "Вальядолидом".
В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Севилью", лидер чемпионата "Атлетико" на выезде сыграет против "Леганеса", а "Барселона" в гостях сразится с "Хетафе".
В воскресенье мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома встретится с "Лас-Пальмасом".
Завершится тур в понедельник поединком между "Вильярреалом" и "Мальоркой".
После 19-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Атлетико" (44 очка). На втором месте идет "Реал" (43 балла). Третью позицию занимает "Барселона" (38 пунктов). Топ-4 замыкает "Атлетик" Бильбао (36 очков).
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
20 ТУР
|Пятница, 17 января
|22:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|Суббота, 18 января
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|17:15
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|АТЛЕТИКО
|19:30
|БЕТИС
|_:_
|АЛАВЕС
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Воскресенье, 19 января
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|АТЛЕТИК
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|22:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Понедельник, 20 января
|22:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|МАЛЬОРКА
Таблица Ла Лиги после 19-го тура
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