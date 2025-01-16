Ла Лига: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В настоящее время лидирует в Примере мадридский "Атлетико".

17-20 января состоятся матчи 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Эспаньолом" и "Вальядолидом".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова примет "Севилью", лидер чемпионата "Атлетико" на выезде сыграет против "Леганеса", а "Барселона" в гостях сразится с "Хетафе".

В воскресенье мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина дома встретится с "Лас-Пальмасом".

Завершится тур в понедельник поединком между "Вильярреалом" и "Мальоркой".

После 19-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Атлетико" (44 очка). На втором месте идет "Реал" (43 балла). Третью позицию занимает "Барселона" (38 пунктов). Топ-4 замыкает "Атлетик" Бильбао (36 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

20 ТУР Пятница, 17 января 22:00 ЭСПАНЬОЛ _:_ ВАЛЬЯДОЛИД Суббота, 18 января 15:00 ЖИРОНА _:_ СЕВИЛЬЯ 17:15 ЛЕГАНЕС _:_ АТЛЕТИКО 19:30 БЕТИС _:_ АЛАВЕС 22:00 ХЕТАФЕ _:_ БАРСЕЛОНА Воскресенье, 19 января 15:00 СЕЛЬТА _:_ АТЛЕТИК 17:15 РЕАЛ МАДРИД _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС 19:30 ОСАСУНА _:_ РАЙО ВАЛЬЕКАНО 22:00 ВАЛЕНСИЯ _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД Понедельник, 20 января 22:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ МАЛЬОРКА

Таблица Ла Лиги после 19-го тура

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