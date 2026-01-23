- Дата публикации
Ла Лига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 21-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 23 по 26 января состоятся матчи 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
В субботу, 24 января, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сразится с "Вильярреалом".
В воскресенье, 25 января, мадридский "Атлетико" встретится с "Мальоркой", а "Барселона" примет "Реал Овьедо".
В понедельник, 26 января, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов – померяется силами с "Хетафе".
Расписание и результаты матчей 21-го тура Ла Лиги
Пятница, 23 января
22:00 "Леванте" – "Эльче"
Суббота, 24 января
15:00 "Райо Вальекано" – "Осасуна"
17:15 "Валенсия" – "Эспаньол"
19:30 "Севилья" – "Атлетик"
22:00 "Вильярреал" – "Реал" Мадрид
Воскресенье, 25 января
15:00 "Атлетико" – "Мальорка"
17:15 "Барселона" – "Реал Овьедо"
19:30 "Реал Сосьедад" – "Сельта"
22:00 "Алавес" – "Бетис"
Понедельник, 26 января
22:00 "Жирона" – "Хетафе"
Таблица Ла Лиги после 20-го тура
Ранее сообщалось, что Ваната впервые номинировали на звание лучшего футболиста месяца в Ла Лиге.