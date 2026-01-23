ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
71
Время на прочтение
1 мин

Ла Лига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков 21-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем / © Associated Press

С 23 по 26 января состоятся матчи 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

В субботу, 24 января, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сразится с "Вильярреалом".

В воскресенье, 25 января, мадридский "Атлетико" встретится с "Мальоркой", а "Барселона" примет "Реал Овьедо".

В понедельник, 26 января, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов – померяется силами с "Хетафе".

Расписание и результаты матчей 21-го тура Ла Лиги

Пятница, 23 января

22:00 "Леванте" – "Эльче"

Суббота, 24 января

15:00 "Райо Вальекано" – "Осасуна"

17:15 "Валенсия" – "Эспаньол"

19:30 "Севилья" – "Атлетик"

22:00 "Вильярреал" – "Реал" Мадрид

Воскресенье, 25 января

15:00 "Атлетико" – "Мальорка"

17:15 "Барселона" – "Реал Овьедо"

19:30 "Реал Сосьедад" – "Сельта"

22:00 "Алавес" – "Бетис"

Понедельник, 26 января

22:00 "Жирона" – "Хетафе"

Таблица Ла Лиги после 20-го тура

Таблица Ла Лиги после 20-го тура / x.com/LaLiga

Таблица Ла Лиги после 20-го тура / x.com/LaLiga

Ранее сообщалось, что Ваната впервые номинировали на звание лучшего футболиста месяца в Ла Лиге.

Дата публикации
Количество просмотров
71
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie