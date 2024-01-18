Ла Лига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика дома сыграют против "Севильи".
19 – 22 января состоятся матчи 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Тур начнется в пятницу поединком между "Алавесом" и "Кадисом".
В субботу "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука примет "Атлетик" Бильбао.
В воскресенье мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле встретится с "Альмерией", действующий чемпион "Барселона" отправится в гости к "Бетису", а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова дома сыграет против "Севильи".
Завершится тур в понедельник, когда мадридский "Атлетико" на выезде померяется силами с "Гранадой".
- После 20-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (49 очков). На втором месте идет "Реал" Мадрид (48 баллов, игра в запасе). Далее расположились "Атлетик" Бильбао (41), "Барселона" (41, матч в запасе) и "Атлетико" Мадрид (38, поединок в запасе).
- Матчи 22-го тура Ла Лиги состоятся 26 – 29 января.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Пятница, 19 января
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|КАДИС
|Суббота, 20 января
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|19:30
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Воскресенье, 21 января
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|19:30
|БЕТИС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|Понедельник, 22 января
|22:00
|ГРАНАДА
|_:_
|АТЛЕТИКО
Таблица Ла Лиги после 20-го тура
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