Ла Лига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" Цыганкова и Довбика дома сыграют против "Севильи".

19 – 22 января состоятся матчи 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Тур начнется в пятницу поединком между "Алавесом" и "Кадисом".

В субботу "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука примет "Атлетик" Бильбао.

В воскресенье мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле встретится с "Альмерией", действующий чемпион "Барселона" отправится в гости к "Бетису", а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова дома сыграет против "Севильи".

Завершится тур в понедельник, когда мадридский "Атлетико" на выезде померяется силами с "Гранадой".

После 20-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (49 очков). На втором месте идет "Реал" Мадрид (48 баллов, игра в запасе). Далее расположились "Атлетик" Бильбао (41), "Барселона" (41, матч в запасе) и "Атлетико" Мадрид (38, поединок в запасе).

Матчи 22-го тура Ла Лиги состоятся 26 – 29 января.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 20-го тура

Таблица Ла Лиги после 20-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Атлетико – Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Испании

Выход Яремчука не спас: "Валенсия" потерпела поражение и вылетела из Кубка Испании (видео)

Справились без Довбика: "Жирона" с Цыганковым уверенно вышла в четвертьфинал Кубка Испании (видео)