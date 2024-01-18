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Ла Лига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Виктор Цыганков / Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Цыганкова и Довбика дома сыграют против "Севильи".

19 – 22 января состоятся матчи 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Тур начнется в пятницу поединком между "Алавесом" и "Кадисом".

В субботу "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука примет "Атлетик" Бильбао.

В воскресенье мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле встретится с "Альмерией", действующий чемпион "Барселона" отправится в гости к "Бетису", а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова дома сыграет против "Севильи".

Завершится тур в понедельник, когда мадридский "Атлетико" на выезде померяется силами с "Гранадой".

  • После 20-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (49 очков). На втором месте идет "Реал" Мадрид (48 баллов, игра в запасе). Далее расположились "Атлетик" Бильбао (41), "Барселона" (41, матч в запасе) и "Атлетико" Мадрид (38, поединок в запасе).
  • Матчи 22-го тура Ла Лиги состоятся 26 – 29 января.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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Пятница, 19 января
22:00 АЛАВЕС   _:_   КАДИС
Суббота, 20 января
15:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   МАЛЬОРКА
19:30 ВАЛЕНСИЯ   _:_   АТЛЕТИК
22:00 СЕЛЬТА   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
Воскресенье, 21 января
15:00 ОСАСУНА   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АЛЬМЕРИЯ
19:30 БЕТИС   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 ЖИРОНА   _:_   СЕВИЛЬЯ
Понедельник, 22 января
22:00 ГРАНАДА   _:_   АТЛЕТИКО

Таблица Ла Лиги после 20-го тура

Таблица Ла Лиги после 20-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 20-го тура / Фото: flashscore.ua

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