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Ла Лига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе / Фото: Associated Press

Сейчас лидером Примеры является мадридский "Реал".

24-27 января состоятся матчи 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Лас-Пальмасом" и "Осасуной".

В субботу "Атлетико" примет "Вильярреал", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Вальядолиду".

В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова встретится с "Райо Вальекано", "Атлетик" Бильбао сразится с "Леганесом", а "Барселона" будет принимать "Валенсию".

Завершится тур в понедельник поединком между "Алавесом" и "Сельтой".

После 20-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал" (46 очков). На втором месте идет "Атлетико" (44 балла). Третью и четвертую позиции соответственно занимают "Барселона" и "Атлетик" Бильбао (по 39 пунктов).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
21 ТУР
Пятница, 24 января
22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ОСАСУНА
Суббота, 25 января
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   БЕТИС
17:15 АТЛЕТИКО   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   ЭСПАНЬОЛ
22:00 ВАЛЬЯДОЛИД   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Воскресенье, 26 января
15:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ЖИРОНА
17:15 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 АТЛЕТИК   _:_   ЛЕГАНЕС
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Понедельник, 27 января
22:00 АЛАВЕС   _:_   СЕЛЬТА

Таблица Ла Лиги после 20-го тура

Таблица Ла Лиги после 20-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 20-го тура / Фото: flashscore.ua

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