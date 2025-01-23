Ла Лига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Сейчас лидером Примеры является мадридский "Реал".
24-27 января состоятся матчи 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Лас-Пальмасом" и "Осасуной".
В субботу "Атлетико" примет "Вильярреал", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Вальядолиду".
В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова встретится с "Райо Вальекано", "Атлетик" Бильбао сразится с "Леганесом", а "Барселона" будет принимать "Валенсию".
Завершится тур в понедельник поединком между "Алавесом" и "Сельтой".
После 20-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал" (46 очков). На втором месте идет "Атлетико" (44 балла). Третью и четвертую позиции соответственно занимают "Барселона" и "Атлетик" Бильбао (по 39 пунктов).
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
21 ТУР
|Пятница, 24 января
|22:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ОСАСУНА
|Суббота, 25 января
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|БЕТИС
|17:15
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛИД
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Воскресенье, 26 января
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Понедельник, 27 января
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|СЕЛЬТА
Таблица Ла Лиги после 20-го тура
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