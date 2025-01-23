Ла Лига: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

24-27 января состоятся матчи 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Лас-Пальмасом" и "Осасуной".

В субботу "Атлетико" примет "Вильярреал", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Вальядолиду".

В воскресенье "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова встретится с "Райо Вальекано", "Атлетик" Бильбао сразится с "Леганесом", а "Барселона" будет принимать "Валенсию".

Завершится тур в понедельник поединком между "Алавесом" и "Сельтой".

После 20-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал" (46 очков). На втором месте идет "Атлетико" (44 балла). Третью и четвертую позиции соответственно занимают "Барселона" и "Атлетик" Бильбао (по 39 пунктов).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

21 ТУР Пятница, 24 января 22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ ОСАСУНА Суббота, 25 января 15:00 МАЛЬОРКА _:_ БЕТИС 17:15 АТЛЕТИКО _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 19:30 СЕВИЛЬЯ _:_ ЭСПАНЬОЛ 22:00 ВАЛЬЯДОЛИД _:_ РЕАЛ МАДРИД Воскресенье, 26 января 15:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ ЖИРОНА 17:15 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ ХЕТАФЕ 19:30 АТЛЕТИК _:_ ЛЕГАНЕС 22:00 БАРСЕЛОНА _:_ ВАЛЕНСИЯ Понедельник, 27 января 22:00 АЛАВЕС _:_ СЕЛЬТА

Таблица Ла Лиги после 20-го тура

Таблица Ла Лиги после 20-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей седьмого тура

"Реал" без Лунина уничтожил "Зальцбург" в матче Лиги чемпионов (видео)

"Ляп" Трубина и 9 голов на двоих: "Барселона" одолела "Бенфику" в суперматче Лиги чемпионов (видео)