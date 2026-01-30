- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Ла Лига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 22-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 30 января по 2 февраля состоятся матчи 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начался в пятницу, 30 января, игрой между "Эспаньолом" и "Алавесом".
В субботу, 31 января, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов – попытается обыграть "Реал Овьедо".
В тот же день мадридский "Атлетико" сойдется с "Леванте", а "Барселона" будет противостоять "Эльче".
В воскресенье, 1 февраля, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Райо Вальекано", тогда как "Атлетик" Бильбао постарается одолеть "Реал Сосьедад".
Завершится тур в понедельник, 2 февраля, поединком между "Мальоркой" и "Севильей".
Расписание и результаты матчей 22-го тура Ла Лиги
Пятница, 30 января
22:00 "Эспаньол" – "Алавес"
Суббота, 31 января
15:00 "Реал Овьедо" – "Жирона"
17:15 "Осасуна" – "Вильярреал"
19:30 "Леванте" – "Атлетико"
22:00 "Эльче" – "Барселона"
Воскресенье, 1 февраля
15:00 "Реал" Мадрид – "Райо Вальекано"
17:15 "Бетис" – "Валенсия"
19:30 "Хетафе" – "Сельта"
22:00 "Атлетик" – "Реал Сосьедад"
Понедельник, 2 февраля
22:00 "Мальорка" – "Севилья"