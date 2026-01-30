Ла Лига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Барселона" / © Associated Press

С 30 января по 2 февраля состоятся матчи 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начался в пятницу, 30 января, игрой между "Эспаньолом" и "Алавесом".

В субботу, 31 января, "Жирона", в составе которой выступают сразу три украинца – полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов – попытается обыграть "Реал Овьедо".

В тот же день мадридский "Атлетико" сойдется с "Леванте", а "Барселона" будет противостоять "Эльче".

В воскресенье, 1 февраля, мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина примет "Райо Вальекано", тогда как "Атлетик" Бильбао постарается одолеть "Реал Сосьедад".

Завершится тур в понедельник, 2 февраля, поединком между "Мальоркой" и "Севильей".

Расписание и результаты матчей 22-го тура Ла Лиги

Пятница, 30 января

22:00 "Эспаньол" – "Алавес"

Суббота, 31 января

15:00 "Реал Овьедо" – "Жирона"

17:15 "Осасуна" – "Вильярреал"

19:30 "Леванте" – "Атлетико"

22:00 "Эльче" – "Барселона"

Воскресенье, 1 февраля

15:00 "Реал" Мадрид – "Райо Вальекано"

17:15 "Бетис" – "Валенсия"

19:30 "Хетафе" – "Сельта"

22:00 "Атлетик" – "Реал Сосьедад"

Понедельник, 2 февраля

22:00 "Мальорка" – "Севилья"

Таблица Ла Лиги после 21-го тура