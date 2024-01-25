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Ла Лига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Артем Довбик/Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Довбика и Цыганкова на выезде сыграют против "Сельты".

26 – 29 января состоятся матчи 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Тур начнется в пятницу поединком между "Альмерией" и "Алавесом".

В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Лас-Пальмасу", а действующий чемпион "Барселона" примет "Вильярреал".

В воскресенье "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде встретится с "Сельтой", а "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука отправится в гости к мадридскому "Атлетико".

Завершится тур в понедельник матчем "Хетафе" – "Гранада".

Напомним, в прошлом туре Довбик за 6 минут оформил хет-трик и помог "Жироне" уничтожить "Севилью" со счетом 5:1. Цыганков также отличился забитым мячом.

  • После 21-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (52 очка). На втором месте идет "Реал" Мадрид (51 балл, игра в запасе). Далее расположились "Барселона" (44, матч в запасе), "Атлетико" Мадрид (41, поединок в запасе) и "Атлетик" Бильбао (41).
  • Матчи 23-го тура Ла Лиги состоятся 2 – 5 февраля.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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Пятница, 26 января
22:00 АЛЬМЕРИЯ   _:_   АЛАВЕС
Суббота, 27 января
15:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
17:15 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 БАРСЕЛОНА   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   БЕТИС
Воскресенье, 28 января
15:00 СЕЛЬТА   _:_   ЖИРОНА
17:15 КАДИС   _:_   АТЛЕТИК
19:30 СЕВИЛЬЯ   _:_   ОСАСУНА
22:00 АТЛЕТИКО   _:_   ВАЛЕНСИЯ
Понедельник, 29 января
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   ГРАНАДА

Таблица Ла Лиги после 21-го тура

Таблица Ла Лиги после 21-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 21-го тура / Фото: flashscore.ua

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