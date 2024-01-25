Ла Лига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Жирона" Довбика и Цыганкова на выезде сыграют против "Сельты".
26 – 29 января состоятся матчи 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Тур начнется в пятницу поединком между "Альмерией" и "Алавесом".
В субботу мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Лас-Пальмасу", а действующий чемпион "Барселона" примет "Вильярреал".
В воскресенье "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде встретится с "Сельтой", а "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука отправится в гости к мадридскому "Атлетико".
Завершится тур в понедельник матчем "Хетафе" – "Гранада".
Напомним, в прошлом туре Довбик за 6 минут оформил хет-трик и помог "Жироне" уничтожить "Севилью" со счетом 5:1. Цыганков также отличился забитым мячом.
- После 21-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона" (52 очка). На втором месте идет "Реал" Мадрид (51 балл, игра в запасе). Далее расположились "Барселона" (44, матч в запасе), "Атлетико" Мадрид (41, поединок в запасе) и "Атлетик" Бильбао (41).
- Матчи 23-го тура Ла Лиги состоятся 2 – 5 февраля.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Пятница, 26 января
|22:00
|АЛЬМЕРИЯ
|_:_
|АЛАВЕС
|Суббота, 27 января
|15:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|17:15
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|БЕТИС
|Воскресенье, 28 января
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|КАДИС
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|АТЛЕТИКО
|_:_
|ВАЛЕНСИЯ
|Понедельник, 29 января
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ГРАНАДА
Таблица Ла Лиги после 21-го тура
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