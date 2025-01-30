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Ла Лига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Реал" Мадрид / Фото: Associated Press

Лидирует в чемпионате "Реал", опережая "Атлетико" на 4 очка.

С 31 января по 3 февраля состоятся матчи 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Леганесом" и "Райо Вальекано".

В субботу "Атлетико" примет "Мальорку", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Эспаньолу".

В воскресенье "Барселона" сразится с "Алавесом", тогда как "Атлетик" Бильбао встретится с "Бетисом".

Завершился тур в понедельник, когда "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сойдется с "Лас-Пальмасом".

После 21-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал" (49 очков). На втором месте идет "Атлетико" (45 баллов). Третью и четвертую позиции соответственно занимают "Барселона" (42 пункта) и "Атлетик" Бильбао (40 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
22 ТУР
Пятница, 31 января
22:00 ЛЕГАНЕС   _:_   РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Суббота, 1 февраля
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   СЕВИЛЬЯ
17:15 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
19:30 АТЛЕТИКО   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 ЭСПАНЬОЛ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Воскресенье, 2 февраля
15:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АЛАВЕС
17:15 ВАЛЕНСИЯ   _:_   СЕЛЬТА
19:30 ОСАСУНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 БЕТИС   _:_   АТЛЕТИК
Понедельник, 3 февраля
22:00 ЖИРОНА   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС

Таблица Ла Лиги после 21-го тура

Таблица Ла Лиги после 21-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 21-го тура / Фото: flashscore.ua

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