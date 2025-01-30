Ла Лига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Лидирует в чемпионате "Реал", опережая "Атлетико" на 4 очка.
С 31 января по 3 февраля состоятся матчи 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Леганесом" и "Райо Вальекано".
В субботу "Атлетико" примет "Мальорку", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Эспаньолу".
В воскресенье "Барселона" сразится с "Алавесом", тогда как "Атлетик" Бильбао встретится с "Бетисом".
Завершился тур в понедельник, когда "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сойдется с "Лас-Пальмасом".
После 21-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал" (49 очков). На втором месте идет "Атлетико" (45 баллов). Третью и четвертую позиции соответственно занимают "Барселона" (42 пункта) и "Атлетик" Бильбао (40 очков).
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
22 ТУР
|Пятница, 31 января
|22:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|Суббота, 1 февраля
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
|17:15
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|19:30
|АТЛЕТИКО
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|ЭСПАНЬОЛ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Воскресенье, 2 февраля
|15:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АЛАВЕС
|17:15
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|АТЛЕТИК
|Понедельник, 3 февраля
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
Таблица Ла Лиги после 21-го тура
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