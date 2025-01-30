Ла Лига: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Лидирует в чемпионате "Реал", опережая "Атлетико" на 4 очка.

С 31 января по 3 февраля состоятся матчи 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Леганесом" и "Райо Вальекано".

В субботу "Атлетико" примет "Мальорку", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Эспаньолу".

В воскресенье "Барселона" сразится с "Алавесом", тогда как "Атлетик" Бильбао встретится с "Бетисом".

Завершился тур в понедельник, когда "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сойдется с "Лас-Пальмасом".

После 21-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал" (49 очков). На втором месте идет "Атлетико" (45 баллов). Третью и четвертую позиции соответственно занимают "Барселона" (42 пункта) и "Атлетик" Бильбао (40 очков).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

22 ТУР Пятница, 31 января 22:00 ЛЕГАНЕС _:_ РАЙО ВАЛЬЕКАНО Суббота, 1 февраля 15:00 ХЕТАФЕ _:_ СЕВИЛЬЯ 17:15 ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ ВАЛЬЯДОЛИД 19:30 АТЛЕТИКО _:_ МАЛЬОРКА 22:00 ЭСПАНЬОЛ _:_ РЕАЛ МАДРИД Воскресенье, 2 февраля 15:00 БАРСЕЛОНА _:_ АЛАВЕС 17:15 ВАЛЕНСИЯ _:_ СЕЛЬТА 19:30 ОСАСУНА _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 БЕТИС _:_ АТЛЕТИК Понедельник, 3 февраля 22:00 ЖИРОНА _:_ ЛАС-ПАЛЬМАС

Таблица Ла Лиги после 21-го тура

Таблица Ла Лиги после 21-го тура / Фото: flashscore.ua

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