Ла Лига: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица

"Барселона" / © Associated Press

Реклама

С 6 по 9 февраля состоятся матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 6 февраля, игрой между "Сельтой" и "Осасуной".

В субботу, 7 февраля, "Барселона" примет "Мальорку", а "Жирона", в составе которой выступают сразу трое украинцев – полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов – сразится с "Севильей".

Реклама

В воскресенье, 8 февраля, мадридский "Атлетико" сыграет с "Бетисом", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Валенсии".

Завершится тур в понедельник, 9 февраля, поединком между "Вильярреалом" и "Эспаньолом".

Расписание и результаты матчей 23-го тура Ла Лиги

Пятница, 6 февраля

22:00 "Сельта" – "Осасуна"

Реклама

Суббота, 7 февраля

15:00 "Райо Вальекано" - "Реал Овьедо"

17:15 "Барселона" – "Мальорка"

19:30 "Севилья" – "Жирона"

Реклама

22:00 "Реал Сосьедад" – "Эльче"

Воскресенье, 8 февраля

15:00 "Алавес" – "Хетафе"

17:15 "Атлетик" – "Леванте"

Реклама

19:30 "Атлетико" – "Бетис"

22:00 "Валенсия" – "Реал" Мадрид

Понедельник, 9 февраля

22:00 "Вильярреал" – "Эспаньол"

Реклама

Таблица Ла Лиги после 22-го тура

Таблица Ла Лиги после 22-го тура / x.com/LaLiga

Ранее сообщалось, что "Барселона" победила обидчиков "Реала" и вышла в полуфинал Кубка Испании.