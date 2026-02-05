- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 30
- Время на прочтение
- 1 мин
Ла Лига: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 23-го тура чемпионата Испании по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 6 по 9 февраля состоятся матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 6 февраля, игрой между "Сельтой" и "Осасуной".
В субботу, 7 февраля, "Барселона" примет "Мальорку", а "Жирона", в составе которой выступают сразу трое украинцев – полузащитник Виктор Цыганков, форвард Владислав Ванат и вратарь Владислав Крапивцов – сразится с "Севильей".
В воскресенье, 8 февраля, мадридский "Атлетико" сыграет с "Бетисом", а мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина приедет в гости к "Валенсии".
Завершится тур в понедельник, 9 февраля, поединком между "Вильярреалом" и "Эспаньолом".
Расписание и результаты матчей 23-го тура Ла Лиги
Пятница, 6 февраля
22:00 "Сельта" – "Осасуна"
Суббота, 7 февраля
15:00 "Райо Вальекано" - "Реал Овьедо"
17:15 "Барселона" – "Мальорка"
19:30 "Севилья" – "Жирона"
22:00 "Реал Сосьедад" – "Эльче"
Воскресенье, 8 февраля
15:00 "Алавес" – "Хетафе"
17:15 "Атлетик" – "Леванте"
19:30 "Атлетико" – "Бетис"
22:00 "Валенсия" – "Реал" Мадрид
Понедельник, 9 февраля
22:00 "Вильярреал" – "Эспаньол"
Таблица Ла Лиги после 22-го тура
Ранее сообщалось, что "Барселона" победила обидчиков "Реала" и вышла в полуфинал Кубка Испании.