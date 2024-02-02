Ла Лига: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке 23-го тура чемпионата Испании сойдутся "Реал" и "Атлетико".

2 – 5 февраля состоятся матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Тур начнется в пятницу поединком между "Атлетиком" Бильбао и "Мальоркой".

В субботу "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука дома сыграет против главного аутсайдера чемпионата – "Альмерии". В тот же день действующий чемпион "Барселона" на выезде встретится с "Алавесом", а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова примет "Реал Сосьедад".

На воскресенье запланирован центральный поединок этого тура – "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина и "Атлетико" будут определять сильнейшего в принципиальном мадридском дерби.

Завершится тур в понедельник матчем "Райо Вальекано" – "Севилья".

После 22-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (57 очков). На втором месте идет "Жирона" (55). Далее расположились "Атлетико" Мадрид (47) и "Барселона" (47).

Матчи 24-го тура Ла Лиги состоятся 9 – 12 февраля.

Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".

Таблица Ла Лиги после 22-го тура

Таблица Ла Лиги после 22-го тура / Фото: flashscore.ua

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