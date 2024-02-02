Ла Лига: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке 23-го тура чемпионата Испании сойдутся "Реал" и "Атлетико".
2 – 5 февраля состоятся матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Тур начнется в пятницу поединком между "Атлетиком" Бильбао и "Мальоркой".
В субботу "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука дома сыграет против главного аутсайдера чемпионата – "Альмерии". В тот же день действующий чемпион "Барселона" на выезде встретится с "Алавесом", а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова примет "Реал Сосьедад".
На воскресенье запланирован центральный поединок этого тура – "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина и "Атлетико" будут определять сильнейшего в принципиальном мадридском дерби.
Завершится тур в понедельник матчем "Райо Вальекано" – "Севилья".
- После 22-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (57 очков). На втором месте идет "Жирона" (55). Далее расположились "Атлетико" Мадрид (47) и "Барселона" (47).
- Матчи 24-го тура Ла Лиги состоятся 9 – 12 февраля.
- Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
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|Пятница, 2 февраля
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Суббота, 3 февраля
|15:00
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|АЛЬМЕРИЯ
|17:15
|ГРАНАДА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|Воскресенье, 4 февраля
|15:00
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|КАДИС
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|СЕЛЬТА
|19:30
|БЕТИС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Понедельник, 5 февраля
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|СЕВИЛЬЯ
Таблица Ла Лиги после 22-го тура
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