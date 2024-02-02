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Ла Лига: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Реал" – "Атлетико" / Фото: Associated Press

В центральном поединке 23-го тура чемпионата Испании сойдутся "Реал" и "Атлетико".

2 – 5 февраля состоятся матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Тур начнется в пятницу поединком между "Атлетиком" Бильбао и "Мальоркой".

В субботу "Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука дома сыграет против главного аутсайдера чемпионата – "Альмерии". В тот же день действующий чемпион "Барселона" на выезде встретится с "Алавесом", а "Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова примет "Реал Сосьедад".

На воскресенье запланирован центральный поединок этого тура – "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина и "Атлетико" будут определять сильнейшего в принципиальном мадридском дерби.

Завершится тур в понедельник матчем "Райо Вальекано" – "Севилья".

  • После 22-го тура таблицу чемпионата Испании возглавляет "Реал" Мадрид (57 очков). На втором месте идет "Жирона" (55). Далее расположились "Атлетико" Мадрид (47) и "Барселона" (47).
  • Матчи 24-го тура Ла Лиги состоятся 9 – 12 февраля.
  • Новичками этого сезона Примеры стали "Гранада", "Лас-Пальмас" и "Алавес".
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
Пятница, 2 февраля
22:00 АТЛЕТИК   _:_   МАЛЬОРКА
Суббота, 3 февраля
15:00 ВАЛЕНСИЯ   _:_   АЛЬМЕРИЯ
17:15 ГРАНАДА   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
19:30 АЛАВЕС   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 ЖИРОНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
Воскресенье, 4 февраля
15:00 ВИЛЬЯРРЕАЛ   _:_   КАДИС
17:15 ОСАСУНА   _:_   СЕЛЬТА
19:30 БЕТИС   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АТЛЕТИКО
Понедельник, 5 февраля
22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   СЕВИЛЬЯ

Таблица Ла Лиги после 22-го тура

Таблица Ла Лиги после 22-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 22-го тура / Фото: flashscore.ua

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