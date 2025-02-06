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Ла Лига: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

"Атлетико" – "Реал" / Фото: Associated Press

Центральным поединком тура станет встреча лидеров Примеры, в которой "Реал" будет принимать "Атлетико".

7-10 февраля состоятся матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Райо Вальекано" и "Вальядолидом".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова приедет в гости к "Атлетику" Бильбао, а в центральном поединке тура текущий лидер чемпионата "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском дерби примет своего ближайшего преследователя – "Атлетико".

В воскресенье "Барселона" на выезде встретится с "Севильей", а завершится тур в понедельник матчем между "Мальоркой" и "Осасуной".

После 22-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал" (49 очков). На втором месте идет "Атлетико" (48 баллов). Третью и четвертую позиции соответственно занимают "Барселона" (45 пунктов) и "Атлетик" Бильбао (41 очко).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
23 ТУР
Пятница, 7 февраля
22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО   _:_   ВАЛЬЯДОЛИД
Суббота, 8 февраля
15:00 СЕЛЬТА   _:_   БЕТИС
17:15 АТЛЕТИК   _:_   ЖИРОНА
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АТЛЕТИКО
Воскресенье, 9 февраля
15:00 АЛАВЕС   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 ВАЛЕНСИЯ   _:_   ЛЕГАНЕС
19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ЭСПАНЬОЛ
22:00 СЕВИЛЬЯ   _:_   БАРСЕЛОНА
Понедельник, 10 февраля
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   ОСАСУНА

Таблица Ла Лиги после 22-го тура

Таблица Ла Лиги после 22-го тура / © flashscore.ua
Таблица Ла Лиги после 22-го тура / Фото: flashscore.ua

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