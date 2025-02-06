Ла Лига: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Центральным поединком тура станет встреча лидеров Примеры, в которой "Реал" будет принимать "Атлетико".
7-10 февраля состоятся матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Райо Вальекано" и "Вальядолидом".
В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова приедет в гости к "Атлетику" Бильбао, а в центральном поединке тура текущий лидер чемпионата "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском дерби примет своего ближайшего преследователя – "Атлетико".
В воскресенье "Барселона" на выезде встретится с "Севильей", а завершится тур в понедельник матчем между "Мальоркой" и "Осасуной".
После 22-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал" (49 очков). На втором месте идет "Атлетико" (48 баллов). Третью и четвертую позиции соответственно занимают "Барселона" (45 пунктов) и "Атлетик" Бильбао (41 очко).
|ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25
23 ТУР
|Пятница, 7 февраля
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛИД
|Суббота, 8 февраля
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|БЕТИС
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЖИРОНА
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТИКО
|Воскресенье, 9 февраля
|15:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|ВАЛЕНСИЯ
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ЭСПАНЬОЛ
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понедельник, 10 февраля
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ОСАСУНА
Таблица Ла Лиги после 22-го тура
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