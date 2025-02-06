Ла Лига: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Центральным поединком тура станет встреча лидеров Примеры, в которой "Реал" будет принимать "Атлетико".

7-10 февраля состоятся матчи 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Райо Вальекано" и "Вальядолидом".

В субботу "Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова приедет в гости к "Атлетику" Бильбао, а в центральном поединке тура текущий лидер чемпионата "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском дерби примет своего ближайшего преследователя – "Атлетико".

В воскресенье "Барселона" на выезде встретится с "Севильей", а завершится тур в понедельник матчем между "Мальоркой" и "Осасуной".

После 22-го тура лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал" (49 очков). На втором месте идет "Атлетико" (48 баллов). Третью и четвертую позиции соответственно занимают "Барселона" (45 пунктов) и "Атлетик" Бильбао (41 очко).

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ / ЛА ЛИГА-2024/25

23 ТУР Пятница, 7 февраля 22:00 РАЙО ВАЛЬЕКАНО _:_ ВАЛЬЯДОЛИД Суббота, 8 февраля 15:00 СЕЛЬТА _:_ БЕТИС 17:15 АТЛЕТИК _:_ ЖИРОНА 19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ АТЛЕТИКО Воскресенье, 9 февраля 15:00 АЛАВЕС _:_ ХЕТАФЕ 17:15 ВАЛЕНСИЯ _:_ ЛЕГАНЕС 19:30 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ ЭСПАНЬОЛ 22:00 СЕВИЛЬЯ _:_ БАРСЕЛОНА Понедельник, 10 февраля 22:00 МАЛЬОРКА _:_ ОСАСУНА

Таблица Ла Лиги после 22-го тура

Таблица Ла Лиги после 22-го тура / Фото: flashscore.ua

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